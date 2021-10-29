Украина начнет погашать долги по пенсиям жителям ОРДЛО: Кабмин утвердил порядок

Кабинет Министров на заседании правительства утвердил порядок погашения задолженности по пенсиям жителям отдельных районов Донецкой и Луганской областей.

Согласно документам, пенсионные выплаты за прошлые периоды, в том числе начисленные на исполнение решений суда, проводятся получателям пенсий и ежемесячного пожизненного содержания по отдельной программе, предусмотренной в бюджете Пенсионного фонда на эту цель, за счет средств государственного бюджета на соответствующий год.

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Также сообщается, что для реализации Акта потребуется дополнительно 6,1 млрд гривен.

По состоянию на апрель 2021 года в Пенсионном фонде учитывается 76,7 млрд гривен пенсий, которые не были выплачены пенсионерам из ОРДЛО, которые не были взяты на учет на подконтрольной территории. При обращении их в органы ПФУ расходы надо будет предусматривать в следующих бюджетных периодах.

Кроме того, этот порядок позволит получить невыплаченные пенсии в случае смерти пенсионера.