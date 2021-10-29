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Представлен смартфон Vivo Y76s с поддержкой 5G, быстрой зарядкой 44 Вт и ценой от $280

Представлен смартфон Vivo Y76s с поддержкой 5G, быстрой зарядкой 44 Вт и ценой от $280

Китайская компания Vivo анонсировала смартфон среднего уровня Y76s. Устройство использует аппаратную платформу MediaTek и операционную систему OriginOS 1.0 на основе Android 11.

Устройство оборудовано 6,58-дюймовым дисплеем IPS формата Full HD+ с разрешением 2408 × 1080 точек и соотношением сторон 20:9. Применена панель с частотой обновления 60 Гц.

В смартфон установлен процессор Dimensity 810 с восемью ядрами (до 2,4 ГГц), графическим ускорителем Arm Mali-G57 MC2 и модемом 5G. Чип функционирует в тандеме с 8 Гбайт оперативной памяти.


Фото: Vivo

Фронтальная камера способна формировать 8-мегапиксельные изображения. В состав двойной тыльной камеры входят датчики на 50 и 2 млн пикселей, а также светодиодная вспышка.

В оснащение включены адаптеры беспроводной связи Wi-Fi 802.11ac и Bluetooth 5.1, порт USB Type-C и 3,5-мм гнездо для наушников. Питание обеспечивает аккумуляторная батарея ёмкостью 4100 мА·ч с поддержкой быстрой подзарядки мощностью 44 Вт.

Новинка доступна в трёх цветовых исполнениях — Galaxy Blue, Star Diamond White и Starry Night Black. Покупатели могут выбирать между модификациями с флеш-накопителем вместимостью 128 и 256 Гбайт. Цена — 280 и 310 долларов США соответственно.

По материалам 3dnews.ru
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