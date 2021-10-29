Пассажиропоток «Борисполя» превысил 1 млн человек: названы самые популярные маршруты

В октябре 2021 года Международный аэропорт “Борисполь” обслужил 1,031 млн пассажиров, что составляет 71% от показателя докризисного 2019 года (1,445 млн человек).
Об этом сообщает пресс-центр предприятия.
Структура пассажиропотока следующая:
Самыми популярными международными направлениями для пассажиров в октябре стали Турция, Египет и Германия. На эти страны приходится более 51% пассажиропотока “Борисполя”.
В топ-10 направлений вошли такие города: Анталия, Шарм-Эль-Шейх, Хургада, Стамбул, Амстердам, Дубай, Тель-Авив, Барселона, Анкара и Вена.
С начала года аэропорт обслужил более 8 млн пассажиров авиарейсов. Этот показатель составляет 61% от уровня 2019 года, когда за 10 месяцев было обслужено более 13 млн человек.
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Напомним, по итогам января-сентября 2021 года Международный аэропорт “Борисполь” обслужил 6,98 млн пассажиров и получил 189 млн грн чистой прибыли. По итогам аналогичного периода прошлого года был зафиксирован убыток в размере 1,23 млрд грн.
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