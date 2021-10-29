В пределах 50 000 грн: Кабмин обнародовал зарплаты министров

В октябре 2021 года министры в Украине получили фактические зарплаты, размер которых колеблется от 44 тыс. грн до 50 тыс. грн с учетом доплат после уплаты налогов.

Соответствующая информация обнародована на сайте правительства.

Согласно данным, премьер-министр Денис Шмыгаль получил «на руки» 47,3 тыс. грн. В то время как начислено ему было 58,7 тыс. грн, из этой суммы было вычтено более 11 тыс. налогов.

Должностной оклад Шмыгаля составляет 39,4 тыс. грн. К этой сумме добавили зарплату во время командировок и индексацию дохода.

Фактическая зарплата бывшего министра экономики Алексея Любченко составила почти 48 тыс. грн. При этом сумма должностного оклада превышает 60 тыс. грн. Размер уплаченных налогов — почти 12 тыс. грн.

Зарплату побольше получил уже бывший вице-премьер-министр — министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Олег Уруский — 50,1 тыс. грн. Его должностной оклад — 52,3 тыс. грн. При этом еще более 10 тыс. грн было начислено в качестве больничных.

Также Кабмин обнародовал такие данные:

министр цифровой трансформации Михаил Федоров фактически получил 44,8 тыс. грн (оклад — 44,6 тыс. грн);

экс-министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников — 45,6 тыс. грн при окладе 39,4 тыс. грн;

вице-премьер-министр по вопросам европейской интеграции Ольга Стефанишина — 46,3 тыс. грн;

министр Кабмина Олег Немчинов — 45 тыс. грн.

Информацию по остальным министрам Кабмин не предоставил.