СБУ разоблачила должностных лиц Одесской области на махинациях с недвижимостью Мининфраструктуры

Служба безопасности Украины разоблачила противоправную деятельность должностных лиц Одесского филиала государственного предприятия, входящего в сферу управления Министерства инфраструктуры Украины.
Об этом сообщила пресс-служба ведомства в регионе.
Строительно-техническая экспертиза показала, что в результате противоправных действий государству был нанесен ущерб более чем на 10 млн грн.
«По данным следствия, должностные лица государственного предприятия по обслуживанию автотранспортных средств, злоупотребляя служебным положением, неправомерно передали местным предпринимателям более 1000 квадратных метров офисных и складских помещений. Фактически предприниматели два года использовали эти площади для ведения «бизнеса», но оплата за аренду шла не в доход государства, а напрямую должностным лицам этого госпредприятия», – отмечается в сообщении.
Сейчас бывшему исполняющему обязанности директора филиала сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 367 (служебная халатность) Уголовного кодекса Украины.
Продолжается следствие в уголовном производстве по ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) и ч. 1 ст. 364 (злоупотребление полномочиями служебным лицом юридического лица частного права независимо от организационно-правовой формы) Уголовного кодекса Украины для установления всех причастных к противоправной деятельности лиц.
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