Автомобили Mercedes можно будет использовать для бесконтактной оплаты

Благодаря партнёрству между компаниями Daimler Mobility и Visa автомобили Mercedes вскоре можно будет использовать вместо смартфона для совершения покупок без физической пластиковой карты.

Технология будет задействовать биометрию в качестве способа аутентификации, и в перспективе появится в миллионах транспортных средств.

Уже с весны 2022 года владельцы автомобилей Mercedes на территории Германии и Великобритании смогут воспользоваться бортовой системой со сканером отпечатка пальцев для оплаты товаров. Платёжным инструментом при этом станет непосредственно сам автомобиль. Необходимая аппаратная составляющая разместится в электронном блоке управления.

Таким образом, у Daimler Moblity есть все шансы стать первой автомобильной компанией с поддержкой Visa и Cloud Token Framework — облачной технологии, которая надёжно защищает данные о любых транзакциях.

Ожидается, что в перспективе платёжные системы Mercedes Pay и ей подобные будут интегрированы в более чем 352 миллиона автомобилей в течение последующих двух лет. Суммарный объём платежей «бесконтактного рынка» к 2025 году, по прогнозам аналитиков, достигнет отметки в 86 миллиардов долларов.