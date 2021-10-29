Право на возмещение средств по депозиту

Верховная Рада Украины планирует увеличить размер максимальной суммы гарантированного возмещения: сперва до 400 тыс. грн, а с 1 января 2023 г. — до 600 тыс. грн. Сейчас эта сумма составляет 200 тыс. грн.
Finance.ua как портал, который заботится о ваших сбережениях, напоминает, что Фонд гарантирования вкладов физических лиц возмещает вкладчикам средства вместе с начисленными процентами.
«Начать выплаты гарантированного возмещения Фонд должен не позднее 20 рабочего дня (для банков, база данных о вкладчиках которых содержит информацию о более чем 500 тыс. счетов, — не позднее 30 рабочего дня) со дня начала процедуры вывода банка с рынка», — сообщает ФГВФЛ.
Во время временной администрации право на гарантированное возмещение вкладчики обретают по договорам:
После начала процедуры ликвидации банка реализовать право на возмещение средств могут все вкладчики, независимо от срока действия договора.
Получить гарантированное возмещение вкладчики могут через любое отделение банков-агентов Фонда, предъявив паспорт и ИНН.
Итак, вкладчик обретает право на возмещение средств при наступлении следующих обстоятельств:
Открывая вклад в банке, обязательно учтите, что есть виды вкладов, которые не возмещаются Фондом в случае признания банка неплатежеспособным.
Какие средства не возмещает ФГВФЛ:
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