Право на возмещение средств по депозиту

Верховная Рада Украины планирует увеличить размер максимальной суммы гарантированного возмещения: сперва до 400 тыс. грн, а с 1 января 2023 г. — до 600 тыс. грн. Сейчас эта сумма составляет 200 тыс. грн.

Finance.ua как портал, который заботится о ваших сбережениях, напоминает, что Фонд гарантирования вкладов физических лиц возмещает вкладчикам средства вместе с начисленными процентами.

«Начать выплаты гарантированного возмещения Фонд должен не позднее 20 рабочего дня (для банков, база данных о вкладчиках которых содержит информацию о более чем 500 тыс. счетов, — не позднее 30 рабочего дня) со дня начала процедуры вывода банка с рынка», — сообщает ФГВФЛ.

Во время временной администрации право на гарантированное возмещение вкладчики обретают по договорам:

банковского вклада, срок действия которых истек по состоянию на день начала процедуры вывода Фондом банка с рынка;

банковского счета.

После начала процедуры ликвидации банка реализовать право на возмещение средств могут все вкладчики, независимо от срока действия договора.

Получить гарантированное возмещение вкладчики могут через любое отделение банков-агентов Фонда, предъявив паспорт и ИНН.

Итак, вкладчик обретает право на возмещение средств при наступлении следующих обстоятельств:

принятие НБУ решения о признании банка неплатежеспособным;

решения о признании банка неплатежеспособным; наличие на дату принятия такого решения вклада, открытого до указанной даты, на сумму свыше 10 грн;

составление и утверждение реестров вкладчиков, которые имеют право на возмещение с указанием суммы выплат для каждого вкладчика;

опубликование Фондом объявления о начале выплат возмещения на своем веб-сайте и в газете («Урядовый курьер» или «Голос Украины»).

Открывая вклад в банке, обязательно учтите, что есть виды вкладов, которые не возмещаются Фондом в случае признания банка неплатежеспособным.

Справка Finance.ua:

Какие средства не возмещает ФГВФЛ:

переданные банку в доверительное управление;

по вкладу в размере менее 10 гривен;

по сберегательным и депозитным сертификатам банков (кроме средств по именным сберегательным (депозитным) сертификатам банка, выданными до 30 июня 2021 года);

размещенные на вклад в банке лицом, которое является связанным с банком лицом или было таким лицом в течение года до дня принятия Национальным банком Украины решения об отнесении такого банка к категории неплатежеспособных;

размещенные на вклад в банке лицом, которое предоставляло банку профессиональные услуги в качестве аудитора, оценщика, в случае, если со дня прекращения предоставления услуг до дня принятия НБУ решения об отнесении такого банка к категории неплатежеспособных не прошел один год;

решения об отнесении такого банка к категории неплатежеспособных не прошел один год; размещенные на вклад владельцем существенного участия в банке;

по вкладам в банке, по которым вкладчики на индивидуальной основе получают от банка проценты по договорам, заключенным на условиях, которые не являются текущими рыночными условиями в соответствии со статьей 52 Закона Украины «О банках и банковской деятельности», или имеют другие финансовые привилегии от банка;

по вкладу в банке, если такой вклад используется вкладчиком как средство обеспечения выполнения другого обязательства перед этим банком, в полном объеме вклада до дня выполнения обязательств;

по вкладам в филиалах иностранных банков;

по вкладам в банковских металлах;

размещенные на счетах, находящихся под арестом по решению суда;

юридических лиц;

по вкладу, удовлетворение требований по которому остановлено в соответствии с Законом Украины «О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем».

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