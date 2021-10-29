Зеленский анонсировал самую масштабную модернизацию железнодорожных путей и подвижного состава

До 2028 года в Украине будет реализовываться программа по строительству десятков тысяч грузовых вагонов общей стоимостью 100 млрд гривен.

Об этом сообщил Президент Владимир Зеленский на форуме «Большая стройка: новая железная дорога».

«Мы начинаем самое масштабное за годы независимости нашей страны строительство и модернизацию подвижного состава и железнодорожных путей. Это программа обновления грузовых вагонов до 2028 года. Десятки тысяч вагонов, тысячи новых рабочих мест. Это формирование абсолютно нового рынка общим объемом 100 млрд гривен», — подчеркнул глава государства.

Напомним, ранее в Мининфраструктуры заявляли, что со следующего года в рамках программы «Большая стройка» начнется первое за период независимости масштабное обновление парка грузовых вагонов.

Для этого планируется привлечь около 100 млрд грн. На эти средства будут закуплены 45 тысяч новых вагонов, произведенных украинскими предприятиями, вместо 55 тысяч непригодных, которые планируется списать.