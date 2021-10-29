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Дефицит госбюджета в 2021 году составит около 170 млрд по общему фонду — прогноз KSE

Дефицит госбюджета в 2021 году составит около 170 млрд по общему фонду — прогноз KSE

По итогам года дефицит госбюджета по общему фонду составит около 170 млрд грн при годовом плане 220 млрд грн.

Об этом в ходе онлайн-презентации ежемесячного аналитического продукта «Бюджетный барометр» рассказала руководитель Центра анализа публичных финансов и публичного управления Киевской школы экономики Дарья Марчак.

«По нашим оценкам, на конец 2021 года дефицит общего фонда государственного бюджета будет несколько ниже, чем предусмотрено Законом о государственном бюджете, с учетом экономии по расходам (которую мы ожидаем на уровне 3% расходной части бюджета по общему фонду) и долговых платежей.

Но финансирование даже такого уменьшенного объема дефицита бюджета потребует значительной активизации долговых заимствований Минфином, что сложно реализовать без активного сотрудничества с МВФ и выхода на внешние рынки», – подчеркнула спикер.

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В частности, за ноябрь-декабрь дефицит составит около 115 млрд грн. Чтобы профинансировать этот дефицит и провести запланированные погашения государственного долга (64,4 млрд грн), за последние два месяца года Министерству финансов нужно позаимствовать еще около 180 млрд грн, или в среднем по 90 млрд грн в месяц (подразумевая, что доходы будут на уровне обновленного годового плана, то есть 159 млрд грн за ноябрь-декабрь). Для сравнения: в январе-октябре среднемесячный размер заимствований составлял около 40 млрд грн.

В ходе презентации Дарья Марчак также напомнила, что в октябре вступили в силу изменения в госбюджет, которые увеличили план доходов и расходов почти на 40 млрд грн. Такое решение Рада приняла ввиду стабильного перевыполнения бюджетных доходов в течение предыдущих месяцев.

План доходов общего фонда на год увеличили с 981 до 1 021,4 млрд грн. Плановые доходы октября выросли на 2,8 млрд грн, ноября – 31 млрд грн, декабря – на 5,8 млрд грн.

В октябре продолжили стремительно расти доходы местных бюджетов. За октябрь им поступило 34,4 млрд грн, что на 6,4 млрд грн (на 22,9%) больше, чем за аналогичный месяц прошлого года. За январь-октябрь уровень выполнения доходной части местных бюджетов (без собственных поступлений бюджетных учреждений и межбюджетных трансфертов) составил 104,9%, что является лучшим показателем за последние 4 года.

По материалам Finance.UA
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