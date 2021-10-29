Минэкономики готовит законопроект о поддержке бизнеса в «красных» зонах

Министерство экономики занимается подготовкой проекта закона о поддержке бизнеса в регионах с красным уровнем эпидопасности, в ближайшее время документ подадут в Верховную Раду.
Об этом шла речь на совещании под председательством Президента Владимира Зеленского.
«Владимир Зеленский акцентировал на необходимости поддержки бизнеса, работающего в красных зонах. Министерство экономики Украины готовит соответствующий законопроект, и в ближайшее время он будет подан в Верховную Раду», — сообщили в ОП.
Как сообщалось, ранее Президент Владимир Зеленский предложил Кабинету Министров представить программу поддержки малого и среднего бизнеса, который соблюдает введенные по причине пандемии COVID-19 карантинные санитарно-эпидемические нормы, в частности, в регионах с красным уровнем эпидопасности.
На данный момент в Украине в красной зоне находятся Киев и 16 областей.
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