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Минздрав расширил перечень профессий, для которых вакцинирование против COVID-19 обязательно

Минздрав расширил перечень профессий, для которых вакцинирование против COVID-19 обязательно

Finance.ua как портал, который заботится о ваших доходах, узнал, что, согласно приказу, к педагогам и работникам центральных и местных органов власти, которые подлежат обязательной вакцинации против COVID-19 на период действия карантина, установленного Кабинетом Министров Украины, добавляются сотрудники:

  • предприятий, учреждений и организаций, относящихся к сфере управления центральных органов исполнительной власти;
  • учреждений и учреждений, предоставляющих социальные услуги, учреждений социальной защиты для детей, реабилитационных учреждений;
  • предприятий, учреждений и организаций, включенных в Перечень объектов государственной собственности, имеющих стратегическое значение для экономики и безопасности государства, утвержденного постановлением Кабинета Министров Украины от 4.03.2015 года № 83.

Приказ вступает в силу 9 декабря 2021 года.

Работники вышеуказанных учреждений, которые не привьются против COVID-19 в течение этого периода, будут отстранены от работы без сохранения заработной платы.

Те из них, кто имеет абсолютные противопоказания к проведению прививок, которые определяются согласно инструкциям к применению вакцин, решениям Национальной технической группы экспертов по вопросам иммунопрофилактики, перечню медицинских противопоказаний и предостережений к проведению профилактических прививок, утвержденному приказом Минздрава от 16.09.2011 года № 595, не будут подлежать обязательной вакцинации.

Справка Finance.ua:

  • напомним, с 8 ноября вступило в силу постановление Кабмина об отстранении от работы непривитых от COVID-19 украинцев без сохранения зарплаты. Также им не будет засчитываться страховой стаж. Перечень профессий, для которых вакцинация от COVID-19 обязательна: сотрудники центральных органов исполнительной власти и их территориальных органов; сотрудники местных администраций и структурных подразделений; сотрудники всех учебных и научных учреждений.
  • Фонд социального страхования Украины сообщил, оплачиваются ли больничные в случае отстранения от работы.
  • при этом Профсоюз просит отложить на месяц отстранение от работы невакцинированных учителей.

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По материалам Finance.UA
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