Минздрав расширил перечень профессий, для которых вакцинирование против COVID-19 обязательно

Finance.ua как портал, который заботится о ваших доходах, узнал, что, согласно приказу, к педагогам и работникам центральных и местных органов власти, которые подлежат обязательной вакцинации против COVID-19 на период действия карантина, установленного Кабинетом Министров Украины, добавляются сотрудники:
Приказ вступает в силу 9 декабря 2021 года.
Работники вышеуказанных учреждений, которые не привьются против COVID-19 в течение этого периода, будут отстранены от работы без сохранения заработной платы.
Те из них, кто имеет абсолютные противопоказания к проведению прививок, которые определяются согласно инструкциям к применению вакцин, решениям Национальной технической группы экспертов по вопросам иммунопрофилактики, перечню медицинских противопоказаний и предостережений к проведению профилактических прививок, утвержденному приказом Минздрава от 16.09.2011 года № 595, не будут подлежать обязательной вакцинации.
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