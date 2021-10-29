«Минфин Валюта» обновился: смотрите, какие функции добавили

В сентябре партнер Finance.ua – «Минфин» – выпустил бесплатное мобильное приложение «Минфин Валюта». Он создан для всех, кто интересуется курсом и обменом валют.
Разработчики получили много отзывов о приложении. А предложенные функции, которые чаще всего просили добавить пользователи, были воплощены в жизнь.
А именно:
Виджеты
Многие пользователи просили сделать виджет, который позволил бы выводить курсы валют на рабочий стол смартфона.
Курс криптовалют
Теперь вы можете следить за курсами всех криптовалют в мобильном приложении.
Выпустили приложение в AppGallery
Теперь «Минфин Валюту» можно скачать с любого смартфона Huawei.
Кроме того, в приложении вы можете:
Все пожелания пользователей будут рассмотрены командой «Минфин Валюты», поэтому смело делитесь идеями и впечатлениями в отзывах.
Скачать приложение и оставить отзыв о «Минфин Валюте» можно здесь:
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