«Минфин Валюта» обновился: смотрите, какие функции добавили

В сентябре партнер Finance.ua – «Минфин» – выпустил бесплатное мобильное приложение «Минфин Валюта». Он создан для всех, кто интересуется курсом и обменом валют.

Разработчики получили много отзывов о приложении. А предложенные функции, которые чаще всего просили добавить пользователи, были воплощены в жизнь.

А именно:

Виджеты

Многие пользователи просили сделать виджет, который позволил бы выводить курсы валют на рабочий стол смартфона.

Курс криптовалют

Теперь вы можете следить за курсами всех криптовалют в мобильном приложении.

Выпустили приложение в AppGallery

Теперь «Минфин Валюту» можно скачать с любого смартфона Huawei.

Кроме того, в приложении вы можете:

узнать курс 150+ валют из четырех источников: в украинских банках, официальный курс НБУ , курсы на межбанке и в пунктах обмена;

пользоваться удобным конвертером валют;

просмотреть карту с отделениями банков и пунктов обмена. Она поможет найти обмен наличных денег, который подойдет вам по расположению и курсу.

Все пожелания пользователей будут рассмотрены командой «Минфин Валюты», поэтому смело делитесь идеями и впечатлениями в отзывах.

Скачать приложение и оставить отзыв о «Минфин Валюте» можно здесь:

App Store

Google PLay

AppGallery