Дело «Роттердам+»: стала известна дата слушания апелляции заводов Коломойского на решение ВАКС

Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда назначила слушание апелляции заводов олигарха Игоря Коломойского на решение о законности закрытие дела «Роттердам+» на 9 ноября.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте суда.
Заводы Коломойского, которые единственные в стране считают себя потерпевшими от формулы «Роттердам+», требуют отменить решение ВАКС от 13 октября, которым суд подтвердил позицию прокуратуры о закрытии этого дела.
ВАКС подтвердил, что Специализированная антикоррупционная прокуратура полностью обосновано и законно приняла решение закрыть это дело после трехлетнего безрезультативного расследования.
За 3 года следствия было проведено свыше 10 экспертиз, ни одна из которых не установила убыток от действия формулы. Все государственные экспертные институты подтвердили юридическую и экономическую обоснованность формулы «Роттердам+», следует из решения суда.
Слушание дела в ВАКС длилось более 4 месяцев из-за попыток адвокатов ферросплавных заводов и различных активистов затягивать судебный процесс и манипулировать процессуальным кодексом, нарушая, в том числе, нормы адвокатской этики.
Напомним, дело «Роттердам+» было закрыто Специализированной антикоррупционной прокуратурой 20 мая 2021 года из-за отсутствия состава преступления.
Это стало 4-м закрытием этого дела, поскольку в ходе трехлетнего расследования не было установлено ни ущерба от действия формулы, ни потерпевших, ни факта нарушения закона.
13 октября 2021 года ВАКС подтвердил законность и обоснованность решения о закрытии дела «Роттердам+».
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