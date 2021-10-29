Дело «Роттердам+»: стала известна дата слушания апелляции заводов Коломойского на решение ВАКС

Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда назначила слушание апелляции заводов олигарха Игоря Коломойского на решение о законности закрытие дела «Роттердам+» на 9 ноября.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте суда.

Заводы Коломойского, которые единственные в стране считают себя потерпевшими от формулы «Роттердам+», требуют отменить решение ВАКС от 13 октября, которым суд подтвердил позицию прокуратуры о закрытии этого дела.

ВАКС подтвердил, что Специализированная антикоррупционная прокуратура полностью обосновано и законно приняла решение закрыть это дело после трехлетнего безрезультативного расследования.

За 3 года следствия было проведено свыше 10 экспертиз, ни одна из которых не установила убыток от действия формулы. Все государственные экспертные институты подтвердили юридическую и экономическую обоснованность формулы «Роттердам+», следует из решения суда.

Слушание дела в ВАКС длилось более 4 месяцев из-за попыток адвокатов ферросплавных заводов и различных активистов затягивать судебный процесс и манипулировать процессуальным кодексом, нарушая, в том числе, нормы адвокатской этики.

Напомним, дело «Роттердам+» было закрыто Специализированной антикоррупционной прокуратурой 20 мая 2021 года из-за отсутствия состава преступления.

Это стало 4-м закрытием этого дела, поскольку в ходе трехлетнего расследования не было установлено ни ущерба от действия формулы, ни потерпевших, ни факта нарушения закона.

13 октября 2021 года ВАКС подтвердил законность и обоснованность решения о закрытии дела «Роттердам+».