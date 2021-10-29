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Кредиты для физлиц: какие банки больше всего нарастили свои портфели за три квартала

Кредиты для физлиц: какие банки больше всего нарастили свои портфели за три квартала

Finance.ua как портал, заботящийся о ваших доходах, узнал у НБУ, что за три квартала кредитный портфель физлиц увеличился на 22,8%.

Существеннее всего кредитный портфель физлиц увеличили такие банки:

  • Универсал Банк (+7,3 млрд грн, или +51,9%);
  • ПриватБанк (+7 млрд грн, или +16,6%);
  • ПУМБ (+4,1 млрд грн, или +28,9%);
  • Ощадбанк (+3,6 млрд грн, или +40%);
  • Альфа-Банк (+3,3 млрд грн, или +18%);
  • Кредобанк (+1,8 млрд грн, или +30,9%);
  • А-Банк (+1,5 млрд грн, или +25%);
  • Укргазбанк (+1,4 млрд грн, или +44,5%);
  • Таскомбанк (+1 млрд грн, или +58,7%);
  • Райффайзен Банк (+976 млн грн, или +16,2%);
  • Укрсиббанк (+949 млн грн, или +20,6%);
  • ОТП Банк (+880 млн грн, или +11,7%);
  • Идея Банк (+870 млн грн, или +23%);
  • Креди Агриколь Банк (+757 млн грн, или +16,1%).

Банковская система за три квартала увеличила портфель гривневых кредитов для населения на 22,8% – до 206,85 млрд грн, тогда как портфель валютных займов для этой категории заемщиков уменьшился на 22,3% – до 855 млн долл.

Справка Finance.ua:

  • за три квартала 2021 года наибольшие прибыли задекларировали: ПриватБанк (21,2 млрд грн), Райффайзен Банк (3,64 млрд грн), Сбербанк (3,4 млрд грн);
  • по состоянию на 1 октября объем средств, размещенных физическими лицами на счетах в банках в гривнах и иностранной валюте, увеличился на 0,3% до 681,407 млрд гривен по сравнению с данными на 1 сентября.

Кстати, портал Finance.ua проанализировал кредитные предложения большинства украинских банков. Лучшие мы отобрали в специальном сервисе.

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По материалам Finance.UA
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