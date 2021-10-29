Кредиты для физлиц: какие банки больше всего нарастили свои портфели за три квартала

Finance.ua как портал, заботящийся о ваших доходах, узнал у НБУ, что за три квартала кредитный портфель физлиц увеличился на 22,8%.
Существеннее всего кредитный портфель физлиц увеличили такие банки:
Банковская система за три квартала увеличила портфель гривневых кредитов для населения на 22,8% – до 206,85 млрд грн, тогда как портфель валютных займов для этой категории заемщиков уменьшился на 22,3% – до 855 млн долл.
Кстати, портал Finance.ua проанализировал кредитные предложения большинства украинских банков. Лучшие мы отобрали в специальном сервисе.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
54,6% украинцев не хотят вакцинироватьсяВчера, 18:10 - 7173 66
Каждый будет иметь накопительный счет: Гетманцев объяснил пенсионную реформу 2-го уровня10 ч. назад - 2334 13
Бензин снова подорожает: обнародована новая предельная ценаВчера, 17:52 - 3966 11
Угольные госпредприятия получили сотни миллионов убытков13 ч. назад - 515 6
Более 40 стран, среди которых Украина, обязались отказаться от угляВчера, 22:33 - 919 5
Некоторые украинцы с сегодняшнего дня могут остаться без работы: кого отстранят11 ч. назад - 7672 2
Каждый будет иметь накопительный счет: Гетманцев объяснил пенсионную реформу 2-го уровня10 ч. назад - 2334 13
«Большую стройку» дорог могут удвоитьВчера, 19:09 - 2077 2
Какие банки автоматически блокируют счета украинцев: список8 ч. назад - 1960 4
Самые прибыльные и убыточные банки за три квартала 2021 — НБУ6 ч. назад - 1627
В Украине начинаются продажи новых компьютеров Apple: названы цены29.10.2021, 10:40 - 1892 2
Куртку на солнечных батареях, заряжающую смартфон, разработали в Финляндии (фото)26.10.2021, 10:20 - 864
Apple представила новую линейку MacBook Pro и третье поколение AirPods19.10.2021, 12:10 - 1041
Электросамолет Rolls-Royce совершил первый полет (фото, видео)17.09.2021, 12:10 - 4530 4
SpaceX запустила на орбиту новую группу спутников Starlink (видео)14.09.2021, 10:46 - 1352 1