Грузия с 1 декабря вводит «зеленые COVID-паспорта»

В Грузии с 1 декабря будет введена система «зеленых пропусков» для посещения ряда объектов.
Об этом сообщил премьер-министр Ираклий Гарибашвили по итогам заседания межведомственного координационного совета, передает Укринформ со ссылкой на Эхо Кавказа.
По его словам, «зеленый» статус получат полностью вакцинированные граждане; лица, которые переболели COVID-19; лица, которые сдали ПЦР-тест (за последние 72 часа) или экспресс-тест на антиген (последние 24 часа).
«С 1 декабря граждане смогут посещать различные объекты только по принципу „зеленого паспорта“. Это — объекты питания, развлекательные центры, развлекательные объекты, кинотеатры, оперные театры, музеи, концертные залы, казино и тому подобное», — подчеркнул Гарибашвили.
По его словам, полный список объектов будет опубликован дополнительно. Требование по «зеленому паспорту» будет распространяться на жителей Грузии и туристов в возрасте от 18 лет.
«Это требование будет распространяться только на гостей объектов, а не на людей, которые там работают», — добавил Гарибашвили.
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