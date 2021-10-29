В Агрофонде подтвердили, что безвозвратно потеряли 2 миллиарда

Государственная компания «Аграрный фонд» подтвердила, что 2,14 млрд грн, размещенных в 2014 году на счетах обанкротившегося «Брокбизнесбанка», не были возвращены компании после ликвидации банка.
Об этом говорится в ответе компании по запросу проекта «Марлин».
«В результате невыполнения ПАО „Брокбизнесбанк“ условий депозитных договоров нарушены статьи 526, 610, 629 Гражданского кодекса и статья 193 Хозяйственного кодекса Украины и по основаниям отсутствия у последнего имущества для удовлетворения требований кредиторов во время процедуры банкротства, АО „Аграрный фонд“ нанесен материальный ущерб», — сообщили в государственной компании.
Постановлением НБУ в 2014 году начата процедура ликвидации «Брокбизнесбанка», а Фондом гарантирования вкладов определено, что 2,14 млрд грн Аграрного фонда должны быть возвращены в седьмую очередь.
В июне 2019 года выплаты гарантированных сумм возмещения вкладчикам банка были завершены, однако средства Аграрному фонду так и не были выплачены.
О потере этих активов говорилось и в отчете Государственной аудиторской службы о проверке компании за 2018−2019 годы.
80% акций банка «Брокбизнесбанк» принадлежало беглому олигарху Сергею Курченко, который по данным Генпрокуратуры причастен к отмыванию средств нескольких украинских банков.
По итогам 2020 года Аграрный фонд получил чистый убыток на сумму 197 млн грн.
Акционерное общество «Аграрный Фонд», основанное в 2003 году Кабинетом Министров Украины, позиционирует себя на рынке как гарант продовольственной безопасности Украины. В настоящее время находится в управлении Министерства экономики.
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