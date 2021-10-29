По программе доступных кредитов бизнес получил 1,4 миллиарда гривен – Минфин

На прошлой неделе по программе «Доступные кредиты 5−7-9%» предпринимателям выдали 584 займа на 1,43 млрд грн.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов.

Всего же с момента старта программы «5−7-9%» представители микро, малого и среднего предпринимательства (ММСП) получили от уполномоченных банков 26 410 кредитов на 69,7 млрд грн. Из них 8,38 млрд грн бизнес получил на инвестиционные цели, 39,19 млрд грн — как антикризисную поддержку, 22,18 млрд грн — в качестве рефинансирования полученных ранее займов.



Инфографика: Минфин

Напомним, в проекте Государственного бюджета на 2022 год на компенсацию части кредитных ставок предусмотрено 3 млрд грн.