По информации на 12:20, размещенной в сервисе МІНЯЙЛО ЗАЯВКИ, видно, что суммарный объем заявок “Куплю USD” меньше, чем “Продам” (40,403 млн грн и 49,130 млн грн соответственно).

Количество актуальных предложений “Продам” больше, чем “Куплю” (49 и 42), максимальный курс продажи доллара 30,00 UAH/USD. Наиболее часто встречаются предложения по продаже с курсом 26,14-26,15 гривен за доллар.

На текущее время в Сервисе присутствует 91 активная заявка по доллару на сумму 89,533 млн грн.

За паритетным курсом Вы можете следить на странице Міняйло в Твиттере.

*Оперативные диаграммы рынка всегда доступны на странице Міняйло.



Вниманию ПРОДАВЦОВ – 7 лучших заявок “Куплю”:

27,7777 – 79 797

26,1600 – 20 000

26,1500 – 10 000

26,1500 – 10 000

26,1500 – 30 000

26,1500 – 30 000

26,1400 – 55 555

Вниманию ПОКУПАТЕЛЕЙ – 7 лучших заявок “Продам”:

25,7777 – 79 797

26,1600 – 30 000

26,1600 – 15 000

26,1600 – 80 000

26,1700 – 15 000

26,1700 – 10 000

26,1700 – 120 000

Средневзвешенный курс доллара “Продам” – 26,1641 грн.

Средневзвешенный курс доллара “Куплю” – 26,2155 грн.

*Оперативный график всегда доступен на странице Міняйло.

**Архив средневзвешенных курсов всегда доступен на странице Архивов.



Справочно. Сервис Міняйло Заявки предназначен для оперативного информирования Банков и ПОВ о валютообменных потребностях населения.

Любой желающий может разместить свою заявку с целью ее удовлетворения уполномоченными операторами валютного рынка.

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