По информации на 12:20, размещенной в сервисе МІНЯЙЛО ЗАЯВКИ, видно, что суммарный объем заявок “Куплю USD” меньше, чем “Продам” (40,403 млн грн и 49,130 млн грн соответственно).
Количество актуальных предложений “Продам” больше, чем “Куплю” (49 и 42), максимальный курс продажи доллара 30,00 UAH/USD. Наиболее часто встречаются предложения по продаже с курсом 26,14-26,15 гривен за доллар.
На текущее время в Сервисе присутствует 91 активная заявка по доллару на сумму 89,533 млн грн.
За паритетным курсом Вы можете следить на странице Міняйло в Твиттере.
*Оперативные диаграммы рынка всегда доступны на странице Міняйло.
Вниманию ПРОДАВЦОВ – 7 лучших заявок “Куплю”:
27,7777 – 79 797
26,1600 – 20 000
26,1500 – 10 000
26,1500 – 10 000
26,1500 – 30 000
26,1500 – 30 000
26,1400 – 55 555
Вниманию ПОКУПАТЕЛЕЙ – 7 лучших заявок “Продам”:
25,7777 – 79 797
26,1600 – 30 000
26,1600 – 15 000
26,1600 – 80 000
26,1700 – 15 000
26,1700 – 10 000
26,1700 – 120 000
Средневзвешенный курс доллара “Продам” – 26,1641 грн.
Средневзвешенный курс доллара “Куплю” – 26,2155 грн.
*Оперативный график всегда доступен на странице Міняйло.
**Архив средневзвешенных курсов всегда доступен на странице Архивов.
Справочно. Сервис Міняйло Заявки предназначен для оперативного информирования Банков и ПОВ о валютообменных потребностях населения.
Любой желающий может разместить свою заявку с целью ее удовлетворения уполномоченными операторами валютного рынка.
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