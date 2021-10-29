Brembo представила умную тормозную систему будущего

Компания Brembo, известная производством высококачественных тормозов, представила новую тормозную систему с искусственным интеллектом под названием Sensify. Она полностью заменяет гидравлическое управление электронным.

Современные антиблокировочные тормозные системы были разработаны в 1970-х годах. Основа их работы — резкая блокировка колёс при экстренном торможении. Sensify будет использовать алгоритмы прогнозирования, датчики и инструменты управления данными, которые позволят ей управлять каждым колесом независимо друг от друга.

В конце этого года Brembo собирается открыть технологическую лабораторию в Кремниевой долине. Sensify будет адаптироваться к погодным и дорожным условиям, а также привыкать к конкретному стилю вождения пользователя. Это позволит сделать более коротким и эффективным время торможения.



Фото: 4pda.to

Новая интеллектуальная система будет значительно эффективнее и дешевле в эксплуатации. Электромеханическое управление имеет более низкие затраты на техническое обслуживание. Не будет необходимости в использовании тормозной жидкости, а крутящий момент снизится до минимума или станет нулевым. В электрическом или гибридном транспорте новая система обеспечивает лучший контроль рекуперативного торможения и позволяет уменьшить размер батареи.

Разработчики побеспокоились и о возможном выходе из строя оборудования. Sensify имеет два электронных блока управления, которые отправляют свои команды отдельно друг от друга. В случае выхода из строя одного из них второй полностью берёт на себя управление и обеспечивает безопасность.

Первые автомобили с новой системой будут выпущены в 2024 году. Она подойдёт для различных типов авто: седанов, внедорожников, гоночных автомобилей. Пока неизвестно, универсальна она или её нужно настраивать для каждого типа машины отдельно. Не называется и производитель, который первый выпустит автомобили с новой тормозной системой.