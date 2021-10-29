Миллионы и сотни тысяч: сколько получают руководители крупных госкомпаний

В соответствии с требованиями действующего законодательства, с октября этого года все государственные компании обязаны ежемесячно на своих сайтах раскрывать зарплаты и бонусы членов правления и наблюдательных советов. Это касается около полутора тысяч предприятий, среди которых «Нафтогаз», «Укрзализныця», «Укрпочта» и тому подобное.
Часть крупных компаний обнародовала отчеты за октябрь.
В частности, из сообщений на официальных сайтах стала известна месячная зарплата руководителей таких компаний:
Напомним, несмотря на то, что 2020 год был убыточным для НАК «Нафтогаз Украины» члены правления государственной компании получили за свою работу сотни миллионов гривен.
Напомним, согласно данным Государственной службы статистики, средняя номинальная заработная плата штатного работника предприятий, учреждений и организаций Украины в сентябре 2021 года составляла 14 239 гривен.
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