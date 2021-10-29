Миллионы и сотни тысяч: сколько получают руководители крупных госкомпаний

В соответствии с требованиями действующего законодательства, с октября этого года все государственные компании обязаны ежемесячно на своих сайтах раскрывать зарплаты и бонусы членов правления и наблюдательных советов. Это касается около полутора тысяч предприятий, среди которых «Нафтогаз», «Укрзализныця», «Укрпочта» и тому подобное.

Часть крупных компаний обнародовала отчеты за октябрь.

В частности, из сообщений на официальных сайтах стала известна месячная зарплата руководителей таких компаний:

глава Приватбанка Герхард Бьош получил 1,1 млн грн;

глава «Укрпочты» Игорь Смелянский получил 272 000 грн с надбавкой 40 800 грн;

и. о. главы Администрации морских портов Украины Андрей Гайдуцкий получил 289 000 грн;

и. о. главы Укрэксимбанка Сергей Ермаков заработал 450 200 грн;

глава Укргазбанка Андрей Кравец получил 620 160 грн;

руководитель Ощадбанка Сергей Наумов заработал 1 млн грн.

Напомним, несмотря на то, что 2020 год был убыточным для НАК «Нафтогаз Украины» члены правления государственной компании получили за свою работу сотни миллионов гривен.

Напомним, согласно данным Государственной службы статистики, средняя номинальная заработная плата штатного работника предприятий, учреждений и организаций Украины в сентябре 2021 года составляла 14 239 гривен.