Два банка привлекли 231 млн грн рефинансирования

Национальный банк на аукционе 5 ноября предоставил двум банкам 231 млн грн рефинансирование сроком до 28 дней под 9,5% годовых.

«05.11.2021 произошел количественный тендер по рефинансированию банков на срок до 28 дней, по результатам которого удовлетворена заявка 2-х банков на 231 млн грн по процентной ставке 9,5% годовых», – сообщает регулятор.

В течение октября НБУ предоставил банкам 551 млн грн рефинанса.

С 1 октября НБУ прекратил долгосрочное рефинансирование банков.

Срок предоставления банкам краткосрочного рефинанса также сокращен с 90 до 30 дней.

По данным НБУ, банки направили до 70% антикризисного рефинансирования на покупку ОВГЗ, а 30% – на кредитование.