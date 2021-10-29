Два банка привлекли 231 млн грн рефинансирования

Национальный банк на аукционе 5 ноября предоставил двум банкам 231 млн грн рефинансирование сроком до 28 дней под 9,5% годовых.
«05.11.2021 произошел количественный тендер по рефинансированию банков на срок до 28 дней, по результатам которого удовлетворена заявка 2-х банков на 231 млн грн по процентной ставке 9,5% годовых», – сообщает регулятор.
В течение октября НБУ предоставил банкам 551 млн грн рефинанса.
С 1 октября НБУ прекратил долгосрочное рефинансирование банков.
Срок предоставления банкам краткосрочного рефинанса также сокращен с 90 до 30 дней.
По данным НБУ, банки направили до 70% антикризисного рефинансирования на покупку ОВГЗ, а 30% – на кредитование.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
54,6% украинцев не хотят вакцинироватьсяВчера, 18:10 - 5615 37
Бензин снова подорожает: обнародована новая предельная ценаВчера, 17:52 - 3068 9
Каждый будет иметь накопительный счет: Гетманцев объяснил пенсионную реформу 2-го уровня4 ч. назад - 1238 5
Более 40 стран, среди которых Украина, обязались отказаться от угляВчера, 22:33 - 568 3
Угольные госпредприятия получили сотни миллионов убытков7 ч. назад - 244 2
54,6% украинцев не хотят вакцинироватьсяВчера, 18:10 - 5615 37
Бензин снова подорожает: обнародована новая предельная ценаВчера, 17:52 - 3068 9
Некоторые украинцы с сегодняшнего дня могут остаться без работы: кого отстранят5 ч. назад - 2773 2
На проспекте Бандеры возведут многофункциональный комплекс (фото)Вчера, 13:31 - 1986
«Большую стройку» дорог могут удвоитьВчера, 19:09 - 1876 2
В Украине начинаются продажи новых компьютеров Apple: названы цены29.10.2021, 10:40 - 1842 2
Куртку на солнечных батареях, заряжающую смартфон, разработали в Финляндии (фото)26.10.2021, 10:20 - 848
Apple представила новую линейку MacBook Pro и третье поколение AirPods19.10.2021, 12:10 - 1030
Электросамолет Rolls-Royce совершил первый полет (фото, видео)17.09.2021, 12:10 - 4508 4
SpaceX запустила на орбиту новую группу спутников Starlink (видео)14.09.2021, 10:46 - 1347 1