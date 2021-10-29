0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 97 0

Два банка привлекли 231 млн грн рефинансирования

Два банка привлекли 231 млн грн рефинансирования

Национальный банк на аукционе 5 ноября предоставил двум банкам 231 млн грн рефинансирование сроком до 28 дней под 9,5% годовых.

«05.11.2021 произошел количественный тендер по рефинансированию банков на срок до 28 дней, по результатам которого удовлетворена заявка 2-х банков на 231 млн грн по процентной ставке 9,5% годовых», – сообщает регулятор.

В течение октября НБУ предоставил банкам 551 млн грн рефинанса.

С 1 октября НБУ прекратил долгосрочное рефинансирование банков.

Срок предоставления банкам краткосрочного рефинанса также сокращен с 90 до 30 дней.

По данным НБУ, банки направили до 70% антикризисного рефинансирования на покупку ОВГЗ, а 30% – на кредитование.

По материалам АРТЕМ-БАНК НО №146
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Казна и Политика
Смотри также
Весь рынок:Казна и Политика
Все, что мы знаем про:НБУ
Архивы:2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    DMCA.com Protection Status
    Cloudflare
    Trustpilot
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    Payment systems
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2021. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.