Какие банки автоматически блокируют счета украинцев: список

Finance.ua как портал, заботящийся о ваших кошельках, узнал, какие банки уже автоматически блокируют счета граждан по требованию государственных и частных исполнителей.
Как сообщает Опендатабот со ссылкой на данные НБУ, таких банков уже 18.
«Уже 18 из 72 банков Украины начали автоматически блокировать счета граждан из-за их долгов по требованию государственных и частных исполнителей. Среди тех, кто добавился в список — Райффайзен Банк Аваль, ОТП Банк, Укрсиббанк», — отмечают в Опендатабот.
Обновленный перечень:
Почему блокируют счета? 23 марта 2021 года Минюст издал приказ, согласно которому деньги со счетов должников могут быть автоматически заблокированы за долги в рамках процедуры принудительного взыскания.
В апреле, отвечая на требования государственных и частных исполнителей, банки начали блокировать — частично или полностью — счета украинцев, которые попали в Единый реестр должников. В первый месяц к системе было подключено 7 банков, среди них — ПриватБанк и Монобанк.
На сегодня их количество увеличилось почти втрое. Хотя в перечне все еще отсутствует половина из топ-10 украинских банков с крупнейшими активами – Ощадбанк, Укргазбанк, Альфа-Банк Украина, ПУМБ, Сбербанк.
Что говорят об этом в НБУ?
Система работает не идеально: несмотря на то, что замораживаться должна лишь сумма долга, нередко случается так, что блокируется весь счет должника.
«Исполнитель имеет право наложить арест на средства должника, находящиеся в банке. От того, как оформлен документ об аресте средств, зависит, будут ли арестованы все средства, или только их часть. Так, если исполнитель указал сумму, и на счету достаточно средств, то будет арестована только эта сумма средств. Если же средств недостаточно или исполнитель не указал точную сумму, которая подлежит аресту, могут быть арестованы средства на всех счетах должника», — комментирует начальник управления НБУ по защите прав потребителей финансовых услуг Ольга Лобайчук.
Если ваши банковские счета из-за долгов были заблокированы полностью, необходимо:
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
54,6% украинцев не хотят вакцинироватьсяВчера, 18:10 - 5117 33
Цена э/э для промпотребителей в Украине более чем в 2 раза ниже в сравнении с некоторыми странами ЕС – ШмыгальВчера, 11:02 - 900 11
Бензин снова подорожает: обнародована новая предельная ценаВчера, 17:52 - 2680 8
Более 40 стран, среди которых Украина, обязались отказаться от угляВчера, 22:33 - 448 3
Украину назвали лучшим IT-офшором для найма разработчиковПозавчера, 17:00 - 1318 3
54,6% украинцев не хотят вакцинироватьсяВчера, 18:10 - 5117 33
Бензин снова подорожает: обнародована новая предельная ценаВчера, 17:52 - 2680 8
Некоторые украинцы с сегодняшнего дня могут остаться без работы: кого отстранят4 ч. назад - 1960 2
На проспекте Бандеры возведут многофункциональный комплекс (фото)Вчера, 13:31 - 1896
«Большую стройку» дорог могут удвоитьВчера, 19:09 - 1784 2
В Украине начинаются продажи новых компьютеров Apple: названы цены29.10.2021, 10:40 - 1826 2
Куртку на солнечных батареях, заряжающую смартфон, разработали в Финляндии (фото)26.10.2021, 10:20 - 844
Apple представила новую линейку MacBook Pro и третье поколение AirPods19.10.2021, 12:10 - 1024
Электросамолет Rolls-Royce совершил первый полет (фото, видео)17.09.2021, 12:10 - 4507 4
SpaceX запустила на орбиту новую группу спутников Starlink (видео)14.09.2021, 10:46 - 1347 1