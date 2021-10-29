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Какие банки автоматически блокируют счета украинцев: список

Какие банки автоматически блокируют счета украинцев: список

Finance.ua как портал, заботящийся о ваших кошельках, узнал, какие банки уже автоматически блокируют счета граждан по требованию государственных и частных исполнителей.

Как сообщает Опендатабот со ссылкой на данные НБУ, таких банков уже 18.

«Уже 18 из 72 банков Украины начали автоматически блокировать счета граждан из-за их долгов по требованию государственных и частных исполнителей. Среди тех, кто добавился в список — Райффайзен Банк Аваль, ОТП Банк, Укрсиббанк», — отмечают в Опендатабот.

Обновленный перечень:

  • «ПриватБанк»;
  • «Универсал Банк»;
  • «Окси Банк»;
  • «ТаскомБанк»;
  • «Индустриалбанк»;
  • «Банк Восток»;
  • «Прокредит Банк»;
  • «Львов»;
  • «Конкорд»;
  • «Райффайзен Банк Аваль»;
  • «КредоБанк»;
  • «ОТП Банк»;
  • «Идея Банк»;
  • «МетаБанк»;
  • «Украинский Капитал»;
  • «Агропросперіс Банк»;
  • «Укрсиббанк»;
  • «РадаБанк».

Почему блокируют счета? 23 марта 2021 года Минюст издал приказ, согласно которому деньги со счетов должников могут быть автоматически заблокированы за долги в рамках процедуры принудительного взыскания.

В апреле, отвечая на требования государственных и частных исполнителей, банки начали блокировать — частично или полностью — счета украинцев, которые попали в Единый реестр должников. В первый месяц к системе было подключено 7 банков, среди них — ПриватБанк и Монобанк.

На сегодня их количество увеличилось почти втрое. Хотя в перечне все еще отсутствует половина из топ-10 украинских банков с крупнейшими активами – Ощадбанк, Укргазбанк, Альфа-Банк Украина, ПУМБ, Сбербанк.

Что говорят об этом в НБУ?
Система работает не идеально: несмотря на то, что замораживаться должна лишь сумма долга, нередко случается так, что блокируется весь счет должника.

«Исполнитель имеет право наложить арест на средства должника, находящиеся в банке. От того, как оформлен документ об аресте средств, зависит, будут ли арестованы все средства, или только их часть. Так, если исполнитель указал сумму, и на счету достаточно средств, то будет арестована только эта сумма средств. Если же средств недостаточно или исполнитель не указал точную сумму, которая подлежит аресту, могут быть арестованы средства на всех счетах должника», — комментирует начальник управления НБУ по защите прав потребителей финансовых услуг Ольга Лобайчук.

Если ваши банковские счета из-за долгов были заблокированы полностью, необходимо:

  • направить исполнителю по вашему производству письменное требование об отмене постановления об аресте счета;
  • в случае отсутствия ответа — подготовить жалобу на руководство государственной исполнительной службы. Или, если производство ведет частный исполнитель, — жалобу на Совет частных исполнителей;
  • подать иск в местный административный суд об отмене постановления об аресте счета.
По материалам Finance.UA
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