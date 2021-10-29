Может ли пребывание на учете в центре занятости войти в стаж

Finance.ua как портал, который заботится о ваших доходах, узнал у Пенсионного курьера, возможно ли засчитать время пребывания безработных украинцев на учете в центре занятости в страховой стаж и в каких случаях.
В страховой стаж засчитают пребывания на учете в центре занятости тем украинцам, кто состоял на учете в центре занятости тогда, когда подлежал общеобязательному государственному социальному страхованию на случай безработицы, а также получал пособие по безработице. Не учитывается только одноразовые выплаты для организации безработным предпринимательской деятельности.
Также учитывают для стажа помощь и пособия при частичной безработице на период карантина, который установил Кабмин для борьбы с коронавирусом.
В страховой стаж записывают получение денежной помощи во время профессиональной подготовки, а также переподготовки или повышения квалификации.
Если у гражданина при выходе на пенсию имеется сверхнормативный стаж, он может получить прибавку к пенсии. Если у вас есть страховой стаж, то за каждый дополнительный год:
Начисляется надбавка от размера пенсии, исчисленной в соответствии со статьей 27 закона, но при этом сумма должна быть не более чем на 1% минимального размера пенсии по возрасту.
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