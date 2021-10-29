С начала года Украина привлекла почти $5 миллиардов иностранных инвестиций — Шмыгаль

За три квартала 2021 года Украина получила $ 4,8 млрд прямых иностранных инвестиций.

Об этом премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил в Facebook.

По его словам, сумма привлеченных инвестиций — крупнейшая за последние годы.

«За три квартала 2021 года у нас рекордный уровень прямых иностранных инвестиций за последние годы — сальдо прямых иностранных инвестиций составило $ 4,8 млрд. Для сравнения, за весь 2017 год было $ 3,7 млрд, а за весь 2018 — $ 4,5 млрд», — написал Шмыгаль.

Он добавил, что значительная часть инвестиций, которая сейчас поступает — это реинвестиции. Поэтому одна из важных задач перед новой главой Министерства экономики Юлией Свириденко — работа с иностранными инвесторами и дальнейшее улучшение инвестиционного климата в Украине.