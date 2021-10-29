«Красная» зона расширяется: большая часть Украины ушла на локдаун

«Красная» зона карантина в Украине расширяется. С понедельника начинают действовать усиленные ограничения в Волынской области.

В этой зоне находятся следующие регионы:

Киев,

Херсонская обл.,

Одесская;

Запорожская;

Донецкая;

Днепропетровская;

Сумская;

Николаевская;

Ровенская;

Житомирская;

Ивано-Франковская;

Киевская;

Луганская;

Хмельницкая;

Черниговская;

Львовская.

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С 8 ноября в этой зоне будет еще и Волынская область. Кроме того, в Черкасской ОГА сообщают, что эта область приближается к «красной» зоне.

Ограничения «красной» зоны

В «красной» зоне карантина запрещена работа заведений общественного питания, ТРЦ, непродовольственных рынков и магазинов, фитнес-центров, бассейнов и спортзалов, а также проведение массовых мероприятий.

В то же время в областях «красной» зоны запрещается очное обучение в учебных заведениях, кроме детсадов и 1−4 классов.

Однако эти ограничения не действуют при условии, что 100% работников и посетителей заведений или мероприятий вакцинированы от коронавируса или имеют отрицательный ПЦР-тест.