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«Красная» зона расширяется: большая часть Украины ушла на локдаун

«Красная» зона расширяется: большая часть Украины ушла на локдаун

«Красная» зона карантина в Украине расширяется. С понедельника начинают действовать усиленные ограничения в Волынской области.

В этой зоне находятся следующие регионы:

  • Киев,
  • Херсонская обл.,
  • Одесская;
  • Запорожская;
  • Донецкая;
  • Днепропетровская;
  • Сумская;
  • Николаевская;
  • Ровенская;
  • Житомирская;
  • Ивано-Франковская;
  • Киевская;
  • Луганская;
  • Хмельницкая;
  • Черниговская;
  • Львовская.

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С 8 ноября в этой зоне будет еще и Волынская область. Кроме того, в Черкасской ОГА сообщают, что эта область приближается к «красной» зоне.

Ограничения «красной» зоны

В «красной» зоне карантина запрещена работа заведений общественного питания, ТРЦ, непродовольственных рынков и магазинов, фитнес-центров, бассейнов и спортзалов, а также проведение массовых мероприятий.

В то же время в областях «красной» зоны запрещается очное обучение в учебных заведениях, кроме детсадов и 1−4 классов.

Однако эти ограничения не действуют при условии, что 100% работников и посетителей заведений или мероприятий вакцинированы от коронавируса или имеют отрицательный ПЦР-тест.

По материалам РБК-Украина
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