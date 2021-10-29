Нагрузка на АЭС в этом отопительном сезоне будет рекордной за последние пять лет — Минэнерго

Нагрузка на атомную генерацию в этом отопительном сезоне будет самая большая за последние пять лет. Об этом сообщает пресс-служба Министерства энергетики.

Главным стабилизационным фактором в этом отопительном сезоне станет атомная генерация. А именно максимальное привлечение энергоблоков атомных электростанций (АЭС) к производству электроэнергии: дополнительные 7 млрд кВт/ч, что на 15% больше прошлогоднего.

«Увеличение производства электроэнергии позволит уменьшить потребность в угле на 3,6 млн тонн», – отметил министр энергетики Герман Галущенко.

Кроме того, проводятся мероприятия по оптимизации ремонтной кампании АЭС для максимального привлечения энергоблоков АЭС к работе. В частности на ноябрь планируют включить два блока, в начале декабря – еще один. Таким образом будут работать 14 блоков из 15.

Министр подчеркнул, что Украина полностью обеспечена ядерным топливом: на 146% годовой потребности для блоков ВВЭР-1000, на 150% годовой потребности – для блоков ВВЭР-440.

Напомним: глава Минэнерго заявил, что Украина обеспечена ядерным топливом на 1,5 года вперед.