Finance.ua как портал, который заботится о ваших финансах, узнал, что профсоюз просит отложить на месяц отстранение от работы невакцинированных учителей.

Об этом говорится на сайте Профсоюза работников образования и науки Украины.

Что произошло. Министерство здравоохранения утвердило перечень профессий, производств и организаций, работники которых подлежат обязательным профилактическим прививкам, с включением в него всех работников всех учебных заведений и научных учреждений.

Как сообщает профсоюз, отстранение от работы уже с 8 ноября может повлечь непредсказуемые ситуации, которые приведут к нарушению требований по созданию необходимых условий для хода учебного процесса, невозможности обслуживания котельных, пищеблоков, охраны зданий, невозможности замены отсутствующих педагогов и т.д.

О чем просит профсоюз. Внести изменения в приказ МОЗ Украины № 2153 и в пункт 41-6 постановления Кабинета Министров Украины № 1236 относительно переноса сроков их реализации не ранее 8 декабря.

Справка Finance.ua:

с 8 ноября вступает в силу постановление Кабмина об отстранении от работы непривитых от COVID -19 украинцев без сохранения зарплаты. Также им не будет засчитываться страховой стаж;

непосредственно отстранять работников, которые отказываются или уклоняются от вакцинации, будут руководители органов прокуратуры и учреждений, в которых те работают;

срок отстранения будет действовать до тех пор, пока человек не вакцинируется.

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