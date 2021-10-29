Finance.ua как портал, который заботится о ваших финансах, узнал, что профсоюз просит отложить на месяц отстранение от работы невакцинированных учителей.
Об этом говорится на сайте Профсоюза работников образования и науки Украины.
Что произошло. Министерство здравоохранения утвердило перечень профессий, производств и организаций, работники которых подлежат обязательным профилактическим прививкам, с включением в него всех работников всех учебных заведений и научных учреждений.
Как сообщает профсоюз, отстранение от работы уже с 8 ноября может повлечь непредсказуемые ситуации, которые приведут к нарушению требований по созданию необходимых условий для хода учебного процесса, невозможности обслуживания котельных, пищеблоков, охраны зданий, невозможности замены отсутствующих педагогов и т.д.
О чем просит профсоюз. Внести изменения в приказ МОЗ Украины № 2153 и в пункт 41-6 постановления Кабинета Министров Украины № 1236 относительно переноса сроков их реализации не ранее 8 декабря.
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