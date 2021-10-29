Доход от приватизации: какую сумму рассчитывали получить, и какой оказалась реальность

В Украине продали один из объектов «Большой приватизации»: за 1 млрд 429 млн грн с молотка ушел киевский машиностроительный завод («Большевик»). Покупатель — ООО «Дженерал Коммерс». Антимонопольный комитет сообщил, что проверит соблюдение конкуренции во время аукциона — есть подозрение, что его участники сговорились. Но все-таки это означает, что процесс избавления от убыточного госимущества сдвинулся с мертвой точки.

Портал «Слово и дело» рассказал, какие поступления от приватизации ежегодно закладывали в госбюджет и что получали в результате.

В 2014—2017 годах в госбюджет ежегодно закладывали доход от приватизации на уровне 17 млрд грн. И это несмотря на то, что итоговая сумма каждый раз получалась очень далека от ожидаемой.

Так, в 2014 году от продажи госимущества удалось получить 466,9 млн грн (2,7% от плана), в 2015-м — 151,5 млн грн (0,9%), в 2016-м — 188,9 млн грн (1,1%), в 2017-м — 3 млрд 376,8 млн грн (19,7%).

Видимо, на волне дохода в 3,4 млрд в 2017 году, в госбюджете-2018 заложили 18,8 млрд грн от приватизации. В результате получили лишь 268,8 млн или 1,4% от ожидаемой суммы.

В 2019 году от приватизации хотели получить 17,1 млн грн — продали за год госимущества на 549,5 млн (3,2% от плана).

В бюджет на 2020 год сначала заложили 12 млрд грн от приватизации, но затем из-за коронавируса пришлось пересмотреть показатели, и ожидаемая сумма уменьшилась до 500 млн. А реальная сумма от продажи составила 2 млрд 248,2 млн грн.

В этом году рассчитывают получить от приватизации 12 млрд грн. В январе-сентябре продали госимущества на 2 млрд 86,3 млн грн, сейчас это 17,4% от плана.

В проекте бюджета на 2022 год ожидания от приватизации скромнее — 8 млрд грн прибыли.



Инфографика: «Слово и дело”