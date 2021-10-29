Клиент «ПриватБанка» потерял несколько тысяч гривень из-за «перезагрузки» банкомата

Клиент «ПриватБанка» (предположительно из Запорожья) рассказал, как потерял три тысячи гривень из-за проблем с банкоматом, который внезапно начал «перезагружаться» и в итоге сломался.
Об этом идет речь в его отзыве на сайте Минфин.
По словам клиента, сегодня ранним утром он снимал указанную сумму в банкомате, расположенном в магазине «Украиночка» на бульваре Шевченко, 24. Перед выдачей банкнот банкомат внезапно отключился, но деньги не выдал.
«После включения банкомат выдал мне мою карточку, но денег не выдал, и начал перезагрузку, по концу которой сообщил, что он неисправен. Придя на работу, я посмотрел в Приват24 последние транзакции по моей карточке и увидел, что деньги я получил. Прошу разобраться в этой ситуации и вернуть мне 3 тысячи грн., которые я не получал», — пишет мужчина.
В комментариях под отзывом представитель банка попросил клиента обратиться в службу онлайн-поддержки для идентификации и проверки указанной информации.
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