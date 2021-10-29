Отопительный сезон: к теплоснабжению не подключено еще 10% жилого фонда

По состоянию на сегодня 10% жилого сектора и 15% объектов социальной сферы в Украине еще не подключены к теплоснабжению. Об этом во время брифинга сообщил министр развития общин и территорий Алексей Чернышов.
«По состоянию на сегодня показатель подключения к теплу, согласно данным областных государственных администраций, составляет почти 90% в среднем в жилом секторе, и около 85% на объектах социальной сферы», — заявил Чернышов.
По словам министра, по состоянию на сегодня подключение жилых домов к теплоснабжению практически на 100% произошло в следующих областях: Волынской, Днепропетровской, Житомирской, Закарпатской, Тернопольской, Харьковской, Хмельницкой, Черновицкой, Черкасской и Черниговской.
В остальных областях этот показатель сейчас составляет более 90%. Запорожская и Николаевская подключили две трети своих объектов. Херсонская, Одесская — меньше половины жилых домов, добавил Чернышов.
«Отдельно должен остановиться на ситуации по Сумской области, где были определенные вопросы с подключением некоторых объектов. По этому вопросу были проведены соответствующие работы и совещания. Руководство области заверило, что до конца подключение будет завершено», — подчеркнул глава министерства.
В частности, Чернышов подчеркнул, что в этом отопительном сезоне цена на газ для населения составит 7420 грн за 1000 кубометров с НДС.
Для бюджетных учреждений и религиозных организаций предложена цена 16 800 грн за 1000 кубометров — это полная цена с НДС, распределением и транспортировкой.
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