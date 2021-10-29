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День финансов: размер дохода для субсидий и День фрилансера в Украине

День финансов: размер дохода для субсидий и День фрилансера в Украине

В четверг, 4 ноября обозначили размер дохода для субсидий и отметили День фрилансера в Украине:

Доходы для субсидий. Как объяснили в Минсоцполитики, расходование более 15% совокупного дохода домохозяйства на оплату жилищно-коммунальных услуг уже является основанием для обращения за субсидией.

Переводы для заробитчан. ПриватБанк в партнерстве с крупным сервисом электронных денежных переводов Azimo запускают услугу мгновенных переводов из Европы в Украину. Для перевода средств необходимо приложение Azimo, номер мобильного телефона получателя и последние четыре цифры его платежной карты.

  • Хозсуд Киева признал недействительными сделки с акциями ПриватБанка.

День фрилансера в Украине. Сегодня впервые отмечается День украинского фрилансера. Праздник появился в 2021 году, когда инициативная группа решила, что в Украине должна быть дата, которая объединяет фрилансеров. Напомним, ежегодный прирост рынка фриланса в Украине составляет в среднем 35%.

🤑 Каждый мечтает уволиться с надоевшей работы, иметь счет в банке и беззаботно жить в свое удовольствие на каком-то из «райских» островов. О том, как преодолеть низкую финансовую грамотность и страх перед финансовыми инструментами и сделать так, чтобы накопления начали работать на украинцев, шла речь на конференции «Жить на проценты». Мы предлагаем отчет с этой конференции, которая рассказала много интересного об инвестициях:

«Жить на проценты»: как воплотить свою мечту в реальность 💰

  • Также в ходе конференции основатель образовательной платформы margulan.info. управляющий партнёр фонда Asadel Partners Маргулан Сейсембаев рассказал, об эволюции экономики.
  • А вице-президент профессиональных управляющих недвижимостью Анатолий Топал уточнил, что может насторожить при инвестиции в недвижимость

А если вы пропустили конференцию «Жить на проценты», записи выступлений можно приобрести по этой ссылке.

В США сворачивают массированное «печатание» денег. Федеральная резервная система США объявила о начале сворачивания антикризисной программы выкупа активов. Напомним, с марта 2020 года общая стоимость бумаг в распоряжении ФРС выросла более чем вдвое – примерно до 8 трлн долларов.

О курсе валют на начало ноября и подводных камнях Бюджета- 2022 расскажет наш аналитик Алексей Козырев в новом видео:

По материалам Finance.UA
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