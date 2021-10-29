День финансов: размер дохода для субсидий и День фрилансера в Украине

В четверг, 4 ноября обозначили размер дохода для субсидий и отметили День фрилансера в Украине:
Доходы для субсидий. Как объяснили в Минсоцполитики, расходование более 15% совокупного дохода домохозяйства на оплату жилищно-коммунальных услуг уже является основанием для обращения за субсидией.
Переводы для заробитчан. ПриватБанк в партнерстве с крупным сервисом электронных денежных переводов Azimo запускают услугу мгновенных переводов из Европы в Украину. Для перевода средств необходимо приложение Azimo, номер мобильного телефона получателя и последние четыре цифры его платежной карты.
День фрилансера в Украине. Сегодня впервые отмечается День украинского фрилансера. Праздник появился в 2021 году, когда инициативная группа решила, что в Украине должна быть дата, которая объединяет фрилансеров. Напомним, ежегодный прирост рынка фриланса в Украине составляет в среднем 35%.
🤑 Каждый мечтает уволиться с надоевшей работы, иметь счет в банке и беззаботно жить в свое удовольствие на каком-то из «райских» островов. О том, как преодолеть низкую финансовую грамотность и страх перед финансовыми инструментами и сделать так, чтобы накопления начали работать на украинцев, шла речь на конференции «Жить на проценты». Мы предлагаем отчет с этой конференции, которая рассказала много интересного об инвестициях:
А если вы пропустили конференцию «Жить на проценты», записи выступлений можно приобрести по этой ссылке.
В США сворачивают массированное «печатание» денег. Федеральная резервная система США объявила о начале сворачивания антикризисной программы выкупа активов. Напомним, с марта 2020 года общая стоимость бумаг в распоряжении ФРС выросла более чем вдвое – примерно до 8 трлн долларов.
О курсе валют на начало ноября и подводных камнях Бюджета- 2022 расскажет наш аналитик Алексей Козырев в новом видео:
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Правительство ожидает сложный отопительный сезон в Украине9 ч. назад - 879 12
Немцы хотят ввести ограничение скорости на автобанах13 ч. назад - 1872 11
Хозсуд Киева признал недействительными сделки с акциями ПриватБанка9 ч. назад - 672 4
Разоблачена схема подделки COVID-документации на 3 млн гривен ежемесячно — МВДВчера, 15:32 - 1087 4
Добровольно задекларировали активов более чем на 113 миллионов - глава Налоговой службы10 ч. назад - 453 3
В Минсоцполитики объяснили, при каком доходе можно обращаться за субсидией11 ч. назад - 5865
В Украине в декабре повысят минимальную зарплату: как изменится ЕСВ7 ч. назад - 3183
Немецкий конкурент Jysk и IKEA продает свою сеть магазинов в Украине8 ч. назад - 2257
Немцы хотят ввести ограничение скорости на автобанах13 ч. назад - 1872 11
ПриватБанк остановит работу банкоматов, терминалов и Приват24: дата7 ч. назад - 1795
В Украине начинаются продажи новых компьютеров Apple: названы цены29.10.2021, 10:40 - 1469 1
Куртку на солнечных батареях, заряжающую смартфон, разработали в Финляндии (фото)26.10.2021, 10:20 - 721
Apple представила новую линейку MacBook Pro и третье поколение AirPods19.10.2021, 12:10 - 940
Электросамолет Rolls-Royce совершил первый полет (фото, видео)17.09.2021, 12:10 - 4351 4
SpaceX запустила на орбиту новую группу спутников Starlink (видео)14.09.2021, 10:46 - 1285 1