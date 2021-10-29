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Lenovo удалось увеличить квартальную прибыль на 65%

Lenovo удалось увеличить квартальную прибыль на 65%

В календаре Lenovo завершился второй фискальный квартал года, по его итогам компания смогла сохранить статус крупнейшего производителя компьютеров в мире, но темпы роста поставок замедлились после пяти последовательных кварталов увеличения на двузначный процент.

Производитель занимает 23,7 % рынка ПК по данным Gartner, а прибыль выросла на 65 %.

По данным Lenovo, на которые ссылается Reuters, компании удалось наращивать выручку в более высоком темпе по сравнению с остальным рынком за счёт более уверенного снабжения компонентами по сравнению с конкурентами, но задержек в выполнении заказов и роста обязательств перед клиентами избежать при этом не удалось.

По данным Gartner, в прошлом квартале рост рынка ПК замедлился из-за ослабления мер по сдерживанию распространения коронавирусной инфекции на некоторых ключевых рынках. Прибыль Lenovo выросла на 65 % до $512 млн по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а выручка увеличилась на 23 % до $17,9 млрд, немного превзойдя ожидания аналитиков.

Наиболее заметным приростом выручки Lenovo порадовали рынки Северной и Южной Америки, а также Китая. В Азиатско-Тихоокеанском регионе и Японии выручка сократилась. В ближайшие годы, по мнению руководства компании, ёмкость рынка ПК будет измеряться 340–355 млн изделий в год. В минувшем квартале расходы Lenovo на исследования и разработки выросли на 60%, за три года компания рассчитывает удвоить расходы на НИОКР.

Сохранение влияния дефицита чипов на рынок ПК вызвало снижение курса акций Lenovo на пять процентов после публикации квартального отчёта.

По материалам 3dnews.ru
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