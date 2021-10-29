Андрей Гойлов: локдауном по девальвации

К середине октября в Украине заметно ухудшилась эпидемиологическая ситуация, что вызвало в ряде регионов частичный локдаун.

С 1 ноября жесткие карантинные ограничения введены и в Киеве. Однако предприятия с полностью вакцинированным персоналом могут работать в привычном режиме.

Привитые граждане тоже практически не испытывают неудобств при посещении общественных мест и транспорта. По этой причине негативный эффект многим меньше, чем в 2020 году или даже в январе 2021 года.

В этой колонке поговорим подробнее о влиянии нынешнего локдауна (с его спецификой) на бизнес, экономику и валютный рынок.

Бизнес

Частичный локдаун приводит к снижению деловой активности. «Под ударом» — заведения общепита, кино, театры, а также точки розничной торговли.

Даже если собственникам удалось вакцинировать персонал и избежать перерыва в работе, то далеко не все клиенты и посетители обладают прививочными сертификатами, PCR-тестами или справками о перенесенной болезни.

Правда, такое развитие событий для бизнеса не стало неожиданностью: большинство сотрудников переведены на удаленный режим работы, так как опыт подобной адаптации уже был.

Сети кинотеатров начали готовиться к локдауну еще в сентябре, а посетители кафе и ресторанов уже с прошлого года активно пользуются услугами служб доставки.

С учетом всех факторов можно прийти к выводу, что бизнес понесет определенные потери, но не окажется на грани банкротства.

Экономика Украины

Тем не менее общее число вакцинированных в нашей стране не превышает 50%. Из-за этого значительная часть граждан пострадает от карантинных ограничений, что приведет к спаду в экономике.

По оценке НБУ, каждый месяц локдауна обойдется Украине в 0,3% п. п. от ВВП. Прогноз по росту данного показателя пересмотрен регулятором в сторону сокращения с 3,8% до 3,1%. В случае дальнейшего ухудшения эпидемиологической ситуации ограничения в полной мере могут коснуться даже привитых, что увеличит потери бизнеса и приведет к дополнительным бюджетным расходам.

Благодаря успешному сотрудничеству с Международными финансовыми организациями, ресурсы для этого у Кабмина есть.

Крупных выплат по внешнему госдолгу до конца нынешнего года не предвидится — напротив, ожидается поступление от МВФ – около 700 млн долларов США, так что бюджетного кризиса не случится.

Трудовые мигранты переводят в Украину все больше средств, тем самым поддерживая спрос на внутреннем рынке и сдерживая рост безработицы. По этой причине наблюдается повышение средней заработной платы: отечественный бизнес конкурирует с зарубежным и вынужден корректировать оплату труда.

Валютный курс

Как говорилось выше, гастарбайтеры просто «заваливают» Украину валютой: с января по сентябрь текущего года поступления составили 10,33 млрд долларов США. Это на 19,18% больше, чем, за аналогичный период 2020 года.

Ценовая конъюнктура на международных рынках благоприятна для товаров украинского экспорта. По данным Государственной таможенной службы, отрицательное сальдо торгового баланса составило 2,82 млрд долларов США (на 14,04% лучше прошлого года).

Импортеры на межбанке менее активны в период локдауна, так как снижение деловой активности ведет к падению объемов их бизнеса. В итоге доллар США и евро плавно девальвируются по отношению к гривне, и лишь усилия НБУ сдерживают их дальнейшее падение.

Регулятор, в свою очередь, заинтересован в сильной национальной валюте как сдерживающем потребительскую инфляцию факторе.

Опасения вызывают лишь нерезиденты, которые активно сокращают свои вложения в ОВГЗ. Если они выйдут на межбанк с полученными от продажи гособлигаций средствами для их конвертации в евро и доллары США, гривна окажется под сильным давлением.

В случае такого развития ситуации потребуется вмешательство НБУ. В базовом сценарии стабильности курса украинской национальной валюты ничего не угрожает.

Андрей Гойлов, аналитик RoboForex