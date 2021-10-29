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В США заявили о сворачивании массированного «печатания» денег

В США заявили о сворачивании массированного «печатания» денег

Федеральная резервная система США объявила о начале сворачивания антикризисной программы выкупа активов.

Об этом говорится в заявлении ФРС.

В ноябре регулятор уменьшит объемы выкупа казначейских облигаций и ипотечных бумаг на 15 млрд долларов – со 120 до 105 млрд долларов. В декабре ФРС ускорит темпы сокращения программы до 90 млрд долларов.

Регулятор готов корректировать темпы сворачивания программы по необходимости, говорится в сообщении.

ФРС сохранила процентную ставку по федеральным кредитным средствам в диапазоне от 0% до 0,25% годовых.

Сокращение объемов скупки активов – это первый шаг к завершению программы агрессивной поддержки экономики и рынков, которую развернула ФРС с начала пандемии в марте 2020 года, отмечает The Wall Street Journal.

С марта 2020 года общая стоимость бумаг в распоряжении ФРС выросла более чем вдвое – примерно до 8 трлн долларов.

Индекс доллара после публикации коммюнике Комитета по операциям на открытом рынке и пресс-конференции Джерома Пауэлла упал в область минимумов предыдущего дня и сдерживается поддержкой 93,80 пунктов.

По материалам Економічна Правда
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