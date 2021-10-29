Межбанк: интрига нарастает, и почему завтра будут сюрпризы по курсу

Торги на валютном рынке в среду прошли в противостоянии курсовых интересов крупных покупателей и продавцов и закрытии текущих операций большинством клиентов. В итоге — боевая ничья. За день доллар с утренних 26,26/26,28 подешевел всего лишь на 0,5 копейки до 26,255/26,275 гривен, а курс евро тоже почти не изменился, и к концу дня евровалютой торговали в пределах 30,3980/30,4211 гривен.
День прошел достаточно спокойно, но НБУ все же утром выходил с покупкой стандартных $ 5 млн по цене не выше 26,26 гривен, а затем ушел с рынка и больше не появлялся.
Благодаря разнице во времени и уже закрытию украинского межбанка — наш рынок избежит существенной турбулентности, которая неизбежно будет около 18 часов по Гринвичу, когда ФРС США может объявить о начале сокращения программы QE, что как следствие — может спровоцировать снижение рискованных активов по миру и реакцию как пары евро/доллар, так и цен на драгметаллы. Весь мир ждет решения ФРС и все финансовые рынки к вечеру начнет лихорадить, но Украина по факту завтра лишь только почувствует отголоски происходящего в виде изменений курса евро, доллара и рубля относительно гривны, а затем и ситуации на всех рынках капиталов.
Ход торгов:
С утренних 26,26/26,28 гривен доллар на 11:00 просел до 26,235/26,255 и затем находился в этих пределах почти до конца обеда. Нацбанк ближе к 10:30 вышел с покупкой $ 5 млн по цене не выше 26,26 гривен, выкупил эту сумму и затем быстро ушел.
После ухода Нацбанка часть крупных игроков и спекулянтов периодически пыталась «качнуть» курс, но это не приводило к существенному результату.
К 15 часам доллар подешевел до 26,23/26,25 гривен, но затем также быстро вернулся к уровню 26,25/26,27 к 16:00 и к отметке 26,255/26,275 к концу сессии.
Главные события 3 ноября на валютном рынке:
1). Доллар в среду подешевел на 0,5 копеек с утренних 26,26/26,28 до 26,255/26,275 гривен к концу сессии.
2). Нацбанк на рынок сегодня выходил лишь с покупкой $ 5 млн по цене не выше 26,26 гривен и в дальнейшем участия в торгах не принимал.
3). Справочный курс НБУ на 12:00 сегодня находился на отметке 26,2463 гривен, а официальный курс на 4 ноября 2021 года установлен на уровне 26,2431 гривен за доллар.
Курс доллара на Межбанке — график:
Средние курсы валют на Межбанке после закрытия рынка:
доллар США — 26,23 / 26,25
евро — 30,38/ 30,40
На международном валютном рынке forex валютная пара евро/доллар к этому времени имела следующие значения котировок 1,1582 / 1,1584
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