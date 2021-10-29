Правительство ожидает сложный отопительный сезон в Украине

Кабинет министров прогнозирует сложный отопительный сезон в Украине. Это вызвано мировым энергетическим кризисом.
Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль в ходе заседания правительства 3 ноября.
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«Будем откровенно говорить, что осенне-зимний период будет сложным. Но правительство подготовило несколько разных сценариев, чтобы мы все-таки спокойно его прошли», — сказал Шмыгаль.
По его словам, сейчас стоит задача обеспечить достаточное количество энергоресурсов на зиму.
«В мире сейчас происходит энергетический кризис: блэкауты в Китае, остановка предприятий в Европе», — сказал он и напомнил, что цены на газ находятся на историческом максимуме, а уголь подорожал за год в три раза.
Вместе с тем он заявил, то тарифы в Украине для населения повышаться не будут.
«Тарифы для людей остаются стабильными. Никаких повышений не предусмотрено», — сообщил премьер.
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