Poco выпустит свои первые часы и планшет

Китайская компания по производству смартфонов Poco готовится к выходу на рынки умных часов и планшетов. Продукция Poco продолжает завоевывать популярность среди пользователей в Индии и на других рынках. Компания думает о бюджетном классе, но также выпускает продукты среднего класса.
Компания планирует представить смартфон Poco M4 Pro уже 9 ноября. Также сообщается, что теперь Poco планирует расширить портфолио продуктов в сегменте носимых устройств и планшетов. Перед официальным представлением смартфона M4 Pro глава отдела маркетинга компании Ангус Нг (Angus Ng) поделился первыми подробностями о новых продуктах экосистемы.
Ангус отметил, что важно «начинать с малого», а также добавил, что они не будут отклоняться от философии бренда. Компания планирует избегать риска и принять меры предосторожности. Также компания планирует выпускать другие носимые устройства, блоки питания и аудиоустройства, чтобы создать собственную экосистему.
Кроме того, Poco хочет также сильнее отделить свое программное обеспечение от MIUI. Poco Launcher в смартфонах Poco на данный момент является единственным заметным отличительным фактором. По словам главы Poco Global Кевина Цю (Kevin Qiu), компания рассматривает возможность внесения дополнительных настроек в программное обеспечение.
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