Мэр Майями будет получать зарплату в Bitcoin

Переизбранный мэр Майями Фрэнсис Суарес (Francis Suarez) у себя в Twitter написал, что станет первым американским политиком, который получит зарплату в Bitcoin.
Так как напрямую такое реализовать пока нельзя, мэр воспользуется услугами сервиса Strike. При этом Суарес уже давно является сторонником криптовалюты, заявляя, что превратит Майями в крипто-хаб и хочет сделать так, чтобы жители города имели возможность получать заработную плату в Bitcoin.
Согласно имеющимся данным, годовая зарплата Суареса сейчас составляет около 187 500 долларов, то есть около 15 625 долларов в месяц.
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