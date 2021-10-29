Мэр Майями будет получать зарплату в Bitcoin

Переизбранный мэр Майями Фрэнсис Суарес (Francis Suarez) у себя в Twitter написал, что станет первым американским политиком, который получит зарплату в Bitcoin.

Так как напрямую такое реализовать пока нельзя, мэр воспользуется услугами сервиса Strike. При этом Суарес уже давно является сторонником криптовалюты, заявляя, что превратит Майями в крипто-хаб и хочет сделать так, чтобы жители города имели возможность получать заработную плату в Bitcoin.

Согласно имеющимся данным, годовая зарплата Суареса сейчас составляет около 187 500 долларов, то есть около 15 625 долларов в месяц.