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Украину назвали лучшим IT-офшором для найма разработчиков

Украину назвали лучшим IT-офшором для найма разработчиков

Компания DAXX в своем отчете по привлекательности разных стран с точки зрения IT-аутсорсинга за 2021 год назвала Украину №1 IT-офшором в Восточной Европе и лучшим в мире для найма программистов. Причина: доступ к одному из крупнейших пулов талантов и низкие рейты.

Об этом пишет Ain.ua.

«59% мировых компаний нанимают офшорных программистов для оптимизации затрат на разработку ПО. И хотя в разных странах рейты у офшорных разработчиков разные, экономия может достигать от 40% до 70%. Например, средняя почасовая ставка у сениор-разработчика в США – $65-130, в то время как в Украине около $30–$60», — отмечают в Daxx.

По данным Daxx, среднестатистическая почасовая ставка украинского разработчика колеблется в пределах $30–$60, и для заказчика Украина – лучший выбор по цене-качеству:

  • Рейт джуниор-разработчика в Украине – $19–$25;
  • Рейт миддл-разработчика в Украине – $26–$38;
  • Рейт синиор-разработчика в Украине – $39–$60.

В Польше средние рейты составляют $43-65, в Бразилии и Аргентине $35-50, в Индии и Китае примерно $19-40, а в Египте и Южной Африке — $25-45.

Как отмечают в Daxx, Украина – самая быстро развивающаяся страна в своем регионе с точки зрения IT. Это — крупнейший рынок талантов после Польши, однако с заметно более низкими рейтами.

Все это, а также высокая скорость закрытия вакансий, делает Украину выбором №1 в Восточной Европе и лучшим IT-офшором, по мнению Daxx.

«Почему Украина — лучшее направление для оффшорной разработки? Основным преимуществом найма оффшорных разработчиков в Украине является то, что вы получите доступ ко второму по величине пулу технических талантов в Восточной Европе. Среди других преимуществ — скорость приема на работу и меньшая стоимость привлечения разработчика», — заключается в исследовании.

По материалам Ain.Ua
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