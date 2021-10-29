В Киеве создали новую структуру, которая будет контролировать движение на улицах

Новая структура департамента транспортной инфраструктуры утверждена распоряжением КГГА №2226 от 28.10.2021.
Ведомство будет заниматься вопросами городской мобильности и налаживанием регулярного сбора и анализа данных по трафику в городе.
“Это позволит реализовывать самые эффективные решения для уменьшения пробок, повышения качества передвижения киевлян”, – надеется заместитель главы КГГА Константин Усов.
В управление войдут отделы пассажирских перевозок и ОДД, а также Инспекция по парковке, которая также претерпела изменения. Вместо 10 райотделов теперь один большой отдел со штатом, увеличенным до 80 единиц.
Из-за увеличения количества постановлений о совершении правонарушений расширен штат отдела обеспечения рассмотрения дел об админправонарушениях. Также созданы отдел контроля за содержанием площадок для парковки и отдел мониторинга и обработки обращений граждан.
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