Рынок новых коммерческих авто в октябре стал «самым урожайным» за последние 8 лет

За прошлый месяц свою первую регистрацию в Украине прошли 1,4 тыс. новых коммерческих автомобилей. Такое количество октябрьских регистраций новых грузовых и спецавто стало рекордным за последние восемь лет.
Об этом сообщает Укравтопром.
Относительно прошлогоднего показателя потребительская активность в этом сегменте автомобильного рынка выросла на 11%.
Топ-5 марок октября:
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Инфографика: Укравтопром
Всего за десять месяцев с начала года в Украине было зарегистрировано 12,5 тыс. новых коммерческих авто. Это на 39% больше по сравнению с аналогичным периодом 2020 года.
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