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Рынок новых коммерческих авто в октябре стал «самым урожайным» за последние 8 лет

Рынок новых коммерческих авто в октябре стал «самым урожайным» за последние 8 лет

За прошлый месяц свою первую регистрацию в Украине прошли 1,4 тыс. новых коммерческих автомобилей. Такое количество октябрьских регистраций новых грузовых и спецавто стало рекордным за последние восемь лет.

Об этом сообщает Укравтопром.

Относительно прошлогоднего показателя потребительская активность в этом сегменте автомобильного рынка выросла на 11%.

Топ-5 марок октября:

  • лучший результат продемонстрировала марка Citroën, 410 авто которой в октябре получили свои первые номера. В годовом исчислении регистрации новых коммерческих автомобилей этой французской марки увеличились почти в 4 раза;
  • второе место в рейтинге у Renault – 155 автомобилей. Октябрьские регистрации новых коммерческих Renault уменьшились на 56%;
  • третий результат продемонстрировала марка Fiat – 139 регистраций, что на 3% больше, чем в прошлом году;
  • на четвертой позиции Volkswagen с 95 новыми авто пополнили украинский автопарк. По сравнению с предыдущим годом регистрации новых Фольксвагенов выросли в полтора раза;
  • белорусский МАЗ замыкает лидерскую пятерку – 63 авто (-21%).

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Инфографика: Укравтопром

Всего за десять месяцев с начала года в Украине было зарегистрировано 12,5 тыс. новых коммерческих авто. Это на 39% больше по сравнению с аналогичным периодом 2020 года.

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По материалам Finance.UA
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