0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 211 0

Банки потратили большую часть рефинанса на покупку ОВГЗ — Данилишин

Банки потратили большую часть рефинанса на покупку ОВГЗ — Данилишин

Долгосрочные кредиты рефинансирования на срок до 5 лет, которые Национальный банк Украины (НБУ) предоставлял с мая 2020 года по сентябрь 2021 года, не помогли расширить кредитование экономики и были направлены банками преимущественно на покупку облигаций внутреннего госзайма (ОВГЗ).

Об этом на своей странице в Facebook сообщил глава совета НБУ Богдан Данилишин.

«Подавляющая часть полученного ресурса рефинансирования (+80 млрд грн с апреля 2020 г.) была направлена банками на покупку государственных ценных бумаг», — написал Данилишин.

По данным НБУ, всего было выдано 91,85 млрд грн долгосрочного рефинансирования: 48,54 млрд грн в 2020 году и 43,31 млрд грн — в 2021 году. До июля 2021 года это были пятилетние кредиты, а с июля 2021 года — трехлетние, которые суммарно составили 9,78 млрд грн.

«Ввиду более высоких ставок по ОВГЗ вложение избыточной ликвидности в государственные ЦБ позволило банкам зарабатывать на безрисковых финансовых инструментах, не увеличивая кредитование», — отметил Данилишин.

Глава Совета НБУ считает, что это свидетельствует о необходимости коррекции стимулов и приоритетов работы национальной банковской системы.

Данилишин отметил, что в настоящее время возможности правительства финансировать дефицит госбюджета остаются ограниченными, а стоимость госзаимствований продолжает расти, в частности, средневзвешенная стоимость в гривне (12%) в сентябре была самой высокой с ноября 2019 года.

«Все вышеупомянутое требует действенной системы контроля и эффективного взаимодействия между Национальным банком и правительством, принятия скоординированных решений, соответствующих целям общегосударственной экономической политики», — резюмировал Данилишин.

По материалам Дело
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Фондовый рынок
Смотри также
Весь рынок:Фондовый рынок
Архивы:2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    DMCA.com Protection Status
    Cloudflare
    Trustpilot
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    Payment systems
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2021. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.