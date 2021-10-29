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Бензин снова подорожает: обнародована новая предельная цена

Бензин снова подорожает: обнародована новая предельная цена

Минэкономики обнародовало новые расчеты средней стоимости бензина и дизельного топлива, от которой АЗС могут устанавливать свою наценку. Очередные данные по состоянию на 2 ноября предоставила НАК «Нафтогаз Украины».

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию Минэкономики.

Расчетные цены для бензина повышены на 20 копеек с 28,20 гривен до 28,40 гривен за литр, для дизельного топлива снижены на 17 копеек с 25,07 гривен до 24,90 гривен за литр.

Таким образом, с учетом максимальных наценок стоимость бензина на АЗС не может превышать 33,40 гривен за литр, дизельного топлива — 31,90 гривен за литр.

Напомним, правительство с 15 мая регулирует розничные цены на бензин и дизельное топливо. Постановлением Кабмина была введена максимальная розничная наценка в размере 5 гривен на бензин и 7 гривен на дизельное топливо.

Правительственным постановлением установлено, что НАК «Нафтогаз Украины» подает расчеты Министерству экономики трижды в месяц.

Как правило, после повышения расчетной стоимости сети АЗС поднимают свои розничные цены и снижают после снижения.

По материалам РБК-Украина
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