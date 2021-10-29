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Сколько денег нужно держать наличными и в каких валютах - рекомендации инвесторов

На конференции Жить на проценты эксперты рассказали, сколько денег нужно держать наличными и в каких валютах.


Слева направо: Андрей Федорив, основатель креативно-инвестиционной компании Fedoriv Group; Эрик Найман, основатель и управляющий партнер инвестиционной компании HUG’S; Константин Вайсман, CEO Fintech Treeum; Маргулан Сейсембаев, основатель управляющей компании Seimar Investment Group; Игорь Перция, партнер фонда TA Ventures

Основатель и управляющий партнер инвестиционной компании HUG’S Эрик Найман считает, что пока человек в возрасте 20+ лет — надо иметь сбережения в объеме месячных семейных расходов. Остальные деньги нужно инвестировать.

«В 30 лет объем сбережений уже должен составлять 3 месяца расходов. В 40 лет — 4,5 месяца расходов и т. д. Сумму в наличных необходимо держать в той валюте, в которой вы делаете основные траты», — говорит эксперт.

CEO Fintech Treeum Константин Вайсман отмечает, что сумму кеша необходимо держать близкой к нулю, а максимум держать в инвестициях.

«Если есть возможность получить кредит под инвестиционные активы, то лучше брать кеш под эти инвестиции. Как правило, и банки, и брокеры дают такие кредиты», — считает он.

По мнению Вайсмана, 80% целесообразно хранить в долларе, остальное — в криптовалютах.

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Инвестор, управляющий партнёр фонда Asadel Partners Маргулан Сейсембаев считает кеш инвестицией: «Например, если вы покупаете доллары, то инвестируете в правительство США, либо в Европейский банк».

Он согласен с мнением Наймана, но добавил: «Я бы порекомендовал в районе годового бюджета семьи держать в инвестиционных золотых монетах. У них ликвидность послабее, но они сами по себе растут, и золото всегда можно продать», — заявляет инвестор.

По его мнению, в качестве резервного фонда должно быть только физическое золото — монеты, которые можно держать в банковской ячейке.

Партнер фонда TA Ventures Игорь Перция сообщил, что всегда старался инвестировать все деньги по максимуму.

«Но в сентябре этого года я вывел кеш на 2 года жизни. Потому что мне не понятно, что происходит на рынке, и если завтра будет „просадка“, я не хочу выходить с минусовыми позициями и брать деньги на траты семьи. Я посчитал, сколько моей семье нужно денег на 2 года жизни, и вывел эту сумму. Но я продолжаю инвестировать все новые доходы, которые приходят», — рассказывает инвестор.

Он считает, что держать кеш лучше в долларах и евро, и частично — в криптовалюте.

Если вы пропустили конференцию «Жить на проценты», записи выступлений можно приобрести по этой ссылке.

По материалам Finance.UA
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