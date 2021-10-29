Сколько денег нужно держать наличными и в каких валютах - рекомендации инвесторов

На конференции Жить на проценты эксперты рассказали, сколько денег нужно держать наличными и в каких валютах.
Слева направо: Андрей Федорив, основатель креативно-инвестиционной компании Fedoriv Group; Эрик Найман, основатель и управляющий партнер инвестиционной компании HUG’S; Константин Вайсман, CEO Fintech Treeum; Маргулан Сейсембаев, основатель управляющей компании Seimar Investment Group; Игорь Перция, партнер фонда TA Ventures
Основатель и управляющий партнер инвестиционной компании HUG’S Эрик Найман считает, что пока человек в возрасте 20+ лет — надо иметь сбережения в объеме месячных семейных расходов. Остальные деньги нужно инвестировать.
«В 30 лет объем сбережений уже должен составлять 3 месяца расходов. В 40 лет — 4,5 месяца расходов
CEO Fintech Treeum Константин Вайсман отмечает, что сумму кеша необходимо держать близкой к нулю, а максимум держать в инвестициях.
«Если есть возможность получить кредит под инвестиционные активы, то лучше брать кеш под эти инвестиции. Как правило, и банки, и брокеры дают такие кредиты», — считает он.
По мнению Вайсмана, 80% целесообразно хранить в долларе, остальное — в криптовалютах.
Читайте также: Заработок на «крипте»: как отобрать успешный проект и сколько вкладывать
Инвестор, управляющий партнёр фонда Asadel Partners Маргулан Сейсембаев считает кеш инвестицией: «Например, если вы покупаете доллары, то инвестируете в правительство США, либо в Европейский банк».
Он согласен с мнением Наймана, но добавил: «Я бы порекомендовал в районе годового бюджета семьи держать в инвестиционных золотых монетах. У них ликвидность послабее, но они сами по себе растут, и золото всегда можно продать», — заявляет инвестор.
По его мнению, в качестве резервного фонда должно быть только физическое золото — монеты, которые можно держать в банковской ячейке.
Партнер фонда TA Ventures Игорь Перция сообщил, что всегда старался инвестировать все деньги по максимуму.
«Но в сентябре этого года я вывел кеш на 2 года жизни. Потому что мне не понятно, что происходит на рынке, и если завтра будет „просадка“, я не хочу выходить с минусовыми позициями и брать деньги на траты семьи. Я посчитал, сколько моей семье нужно денег на 2 года жизни, и вывел эту сумму. Но я продолжаю инвестировать все новые доходы, которые приходят», — рассказывает инвестор.
Он считает, что держать кеш лучше в долларах и евро, и частично — в криптовалюте.
Если вы пропустили конференцию «Жить на проценты», записи выступлений можно приобрести по этой ссылке.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
С 2022 года безработным будут выдавать деньги на открытие собственного бизнеса - МинсоцполитикиВчера, 16:04 - 4157 10
170 тыс. грн или 3 года тюрьмы: наказание за подделку COVID-сертификатовВчера, 17:01 - 1538 6
Беларусь начала поставлять электроэнергию в Украину в рамках аварийной помощи4 ч. назад - 486 5
В платежках за коммуналку появится новый показатель3 ч. назад - 2411 3
«Укрэнерго» возобновило аукционы на доступ к межгосударственным электросетямВчера, 09:12 - 182 3
С 2022 года безработным будут выдавать деньги на открытие собственного бизнеса - МинсоцполитикиВчера, 16:04 - 4157 10
В «Дії» произошел масштабный сбой, у многих пользователей исчезли документы3 ч. назад - 2696 2
В платежках за коммуналку появится новый показатель3 ч. назад - 2411 3
День финансов: новая услуга monobank и штрафы за подделку COVID-сертификатовВчера, 18:00 - 1803
В Кабмине придумали, как стимулировать украинцев копить на пенсию4 ч. назад - 1794 1
В Украине начинаются продажи новых компьютеров Apple: названы цены29.10.2021, 10:40 - 1296 1
Куртку на солнечных батареях, заряжающую смартфон, разработали в Финляндии (фото)26.10.2021, 10:20 - 676
Apple представила новую линейку MacBook Pro и третье поколение AirPods19.10.2021, 12:10 - 899
Электросамолет Rolls-Royce совершил первый полет (фото, видео)17.09.2021, 12:10 - 4290 4
SpaceX запустила на орбиту новую группу спутников Starlink (видео)14.09.2021, 10:46 - 1265 1