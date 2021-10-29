Межбанк: что происходило с валютой в течение дня и чем все закончилось

После завершения отчетного периода и некоторой раскачки в первый день ноября, сегодня клиенты уже вошли в обычный деловой ритм. Нацбанк даже с самого утра вышел на торги и купил свои дежурные $5 млн по цене не выше 26,29 гривен, но затем ушел с рынка и больше не появлялся.
Особой потребности в его дальнейших интервенциях не было, хотя периодически предложение и начинало превышать спрос. Но в эти моменты на торги выходили те покупатели, кто выжидал “дна” по курсу, и это быстро восстанавливало равновесие на межбанке.
В итоге, за день доллар подешевел на 0,5 копейки с 26,28/26,30 до 26,275/26,295 гривен, а курс евро упал сразу на 5 копеек – с 30,51/30,53 до 30,46/30,48 гривен к концу сессии. Но по евровалюте, как всегда, больше работал фактор поведения пары евро/доллар на международных рынках, а не собственно украинские реалии на торгах.
Ход торгов:
С утренних 26,28/26,30 гривен доллар лишь к 12 часам чуть подрос до 26,295/26,315 гривен и это были практически пиковые значения котировок по дню. Нацбанк с самого утра вышел с покупкой $5 млн по цене не выше 26,29 гривен и затем быстро ушел.
Мы не можем сказать, что участники торгов долго искали компромисс по курсу и поэтому уже после полудня основные покупатели закрыли свои сделки, а продавцам становилось все сложнее продавать весь свой объем валюты.
При такой ситуации уже к обеду котировки доллара просели до 26,285/26,305 гривен, к 16 часам они опустились до 26,27/26,29 гривен, а завершились торги вторника на устраивающем всех оставшихся игроков уровне 26,275/26,295.
Главные события 2 ноября на валютном рынке:
1). Доллар во вторник подешевел на 0,5 копеек с утренних 26,28/26,30 до 26,275/26,295 гривен к концу сессии.
2). Нацбанк на рынок сегодня выходил только с покупкой $5 млн по цене не выше 26,29 гривен и как только их закрыл – уже окончательно ушел с межбанка до конца сессии.
3) Справочный курс НБУ на 12:00 сегодня находился на отметке 26,2905 гривен, а официальный курс на 3 ноября 2021 года установлен на уровне 26,2904 гривен за доллар.
Курс доллара на Межбанке – график:
Средние курсы валют на Межбанке после закрытия рынка:
доллар США – 26,28 / 26,30
евро – 30,49 / 30,51
На международном валютном рынке forex валютная пара евро/доллар к этому времени имела следующие значения котировок 1,1581 / 1,1582
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