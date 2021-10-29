Приватизация «Большевика»: АМКУ проверит, был ли сговор Хмельницкого и Черновецкого

Антимонопольный комитет по собственной инициативе проверит соблюдение конкуренции в ходе аукциона по продаже киевского «Большевика».
Об этом сообщила пресс-служба Антимонопольного комитета.
Так, АМКУ начал исследование о наличии или отсутствии признаков нарушений законодательства о защите экономической конкуренции в действиях участников аукциона по продаже АО «ПКМЗ» в Киеве.
«В ходе исследования Комитет проверит приведенные в средствах массовой информации факты относительно возможных неконкурентных действий участников аукциона», — отметили в АМКУ.
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