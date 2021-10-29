Возрожденная Lancia Delta будет электромобилем

Возрожденная Lancia Delta, которая появится в 2026 году, будет оснащаться электрической силовой установкой. Об этом в своем интервью рассказал глава Lancia Лука Наполитано.
Концерн Stellantis сейчас разрабатывает четыре разные платформы, на которых будут создавать новые электромобили Peugeot, Citroen, DS, Maserati, Fiat, Jeep, Lancia, и Opel. На одной из этих платформ построят и новую Lancia Delta
Как будет выглядеть новая Delta – пока говорить рано. Она, видимо, не будет похожа на легендарный раллийный автомобиль 1980-1990 годов. Скорее всего, новая Delta будет похожа на модель 2008 года, которая позиционировалась как почти премиальный хэтчбек. Но новая Delta должна получить более практичную форму кузова.
Также пока не известны технические характеристики возрожденной Lancia Delta. Утверждается, что это будет настоящая Delta с современными технологиями.
Opel тоже планирует возродить свою знаменитую модель Manta. Она также получит электрическую силовую установку, то есть будет электромобилем. По слухам, этот электромобиль построят на платформе STLA Medium, которая предназначена для автомобилей сегментов C и D. На такой платформе можно создавать электромобили с двумя электромоторами.
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