Ford обновляет свой бестселлер Mustang Mach-E на 2022 модельный год

Кроссовер Ford Mustang Mach-E стал настоящим бестселлером американской марки. Этот полностью электрический паркетник вызвал интерес покупателей во всем мире, особенно в Европе, где бренд уже готовит интересные обновления для модели 2022 года. Данные улучшения появятся во всем ряде Mustang Mach-E следующей весной, пишет nnews.com.ua
Компания Ford постоянно модернизирует свой электрический паркетник для того, чтобы поддерживать интерес у покупателей. Примечательно, что мало кто из экспертов предсказывал успех этой модели, особенно в Европе. Но реакция публики оказалась противоположной. Уже сегодня специалисты американской марки работают в своих лабораториях над важными улучшениями Mustang Mach-E, которые коснутся его технической части. Дебют обновленной модели должен состояться в феврале 2022 года.
Ожидается, что с этим обновлением производитель увеличит запас хода автомобиля, но при этом емкость аккумуляторной батареи останется прежней – 98,8 кВт/ч Хотя в некоторых версиях отдача АКБ все же повысится. Однако это улучшение станет так называемым запасом прочности батареи. С новой АКБ автономность автомобиля увеличится примерно на 16 км.
В принципе, это главное улучшение, которое ждет Ford Mustang Mach-E 2022 модельного года. Однако плюсом к этому компания запустит беспроводное обновление программного обеспечения. Для получения владельцам машин не придется лично посещать дилерские центры. Кроме того, американская модель получит более объемное переднее багажное отделение. Инженеры устранят перегородки внутри, тем самым повысив вместимость с 81 до 100 литров. Хоть это и не большое улучшение, но оно также должно сыграть свою роль в плане предельной емкости.
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