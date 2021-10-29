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Tesla позволила заряжать любые электромобили на станциях Supercharger

Tesla позволила заряжать любые электромобили на станциях Supercharger

Tesla запустила в Нидерландах пилотный проект, в рамках которого позволит использовать свою сеть зарядных станций Supercharger для пополнения батарей электромобилей сторонних производителей.

Генеральный директор Tesla Илон Маск (Elon Musk) в течение многих лет говорил об открытии обширной сети зарядных станций Supercharger для электромобилей других производителей, а этим летом он начал раскрывать ключевые детали того, как это будет работать. Теперь компания готова воплотить проект в реальность.

Первоначально только десять станций Supercharger в Нидерландах будут доступны для электромобилей сторонних производителей. Их владельцам необходимо будет загрузить последнюю версию приложения Tesla для смартфонов, чтобы получить доступ к зарядке своих транспортных средств на станциях Supercharger. После запуска приложения пользователи увидят пункт «Зарядить свой продукт не Tesla», который позволит найти ближайшую зарядную станцию, участвующую в программе.

Выбор Нидерландов в качестве отправной точки для пилотного проекта неудивителен. Илон Маск ранее заявлял, что эксперимент, скорее всего, начнётся в Европе, где разъёмы для зарядных кабелей стандартизированы. За Нидерландами вскоре последуют и другие европейские страны, прежде чем Tesla откроет владельцам электромобилей других марок доступ к Supercharger в США. Важно отметить, что в Северной Америке Tesla использует проприетарный разъём для зарядки электромобилей, поэтому владельцам электромобилей сторонних производителей придётся запастись переходниками.

По материалам 3dnews.ru
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