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За 9 месяцев «Оператор рынка» получил почти 50 миллионов гривен чистой прибыли

За 9 месяцев «Оператор рынка» получил почти 50 миллионов гривен чистой прибыли

Январь-сентябрь ГП «Оператор рынка» закончило с чистой прибылью 49,9 млн грн.

Об этом сообщает госпредприятие.

«За 9 месяцев 2021 года предприятие получило 49,9 млн грн чистой прибыли. Показатель EBITDA „Оператора рынка“ за 9 месяцев 2021 года составляет 88,3 млн грн», — говорится в сообщении.

За три квартала этого года предприятие уплатило 139,6 млн грн налогов, сборов и обязательных платежей в бюджеты разного уровня. В частности, 36,3 млн грн «Оператор рынка» выплатил в виде части чистой прибыли; 12,7 млн грн — в виде налога на прибыль и авансового взноса налога на прибыль. Еще 44,8 млн грн уплачено в качестве налога на добавленную стоимость.

Напомним, ГП «Оператор рынка» за январь-июнь 2021 года получило 39,9 млн грн чистой прибыли.

Государственное предприятие «Оператор рынка» учреждено 18 июня 2019 года в соответствии с Законом Украины «О рынке электрической энергии». Оно отвечает за организацию купли-продажи электрической энергии на рынке «на сутки вперед» и внутрисуточном рынке, помогает обеспечить баланс между спросом и предложением на рынке электроэнергии.

По материалам Укринформ
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